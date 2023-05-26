Vantage представляет программу лояльности, направленную на повышение прибыли клиентов

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Vantage

26 May, 2023, 11:10 ET

ПОРТ-ВИЛА (Вануату), 26 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивная брокерская компания Vantage (или Vantage Markets) представила Vantage Rewards – новую программу лояльности*, позволяющую клиентам Vantage получать вознаграждения за их приверженность торговле с компанией.

Программа вознаграждений согласуется с общими ценностями компании Vantage – клиенты всегда на первом месте – и открыта как для новых, так и для существующих владельцев реальных и накопительных счетов в соответствующих юрисдикциях*.

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Vantage Unveils Loyalty Programme to Make Trading More Rewarding for Clients
Vantage Unveils Loyalty Programme to Make Trading More Rewarding for Clients

Vantage Rewards – это построенная на балльной системе программа лояльности, в рамках которой клиенты получают баллы на основе общего условного объема их закрытых сделок и выполнения заранее заданных операций по счету. Накопленные баллы можно обменять на различные вознаграждения, включая погашение наличными, ваучеры на защиту от убытков, ваучеры на скидку при внесении депозита, ваучеры на повышение прибыли, вращение колеса фортуны, розыгрыш "счастливого билета" и другие эксклюзивные привилегии.

Кроме того, клиентам будет присвоен уровень, основанный на общем условном объеме торгов на сегодняшний день. Чем выше уровень (Бронза, Серебро, Золото, Платина), тем больше баллов и преимуществ могут получить клиенты.

"Компания Vantage признает, что наш успех тесно связан с опытом трейдинга и долгосрочным успехом наших клиентов. Именно поэтому мы стремимся к созданию торговой среды, отвечающей интересам обеих сторон, – заявил руководитель отдела стратегии и торговли компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres). – Vantage Rewards меняет правила игры для отрасли, поскольку мы не ограничиваемся предоставлением торговой платформы и предлагаем программу вознаграждений, из которой наши клиенты могут извлекать выгоду".

"Программа лояльности Vantage Rewards – это наш способ поблагодарить своих клиентов за то, что они выбрали нас в качестве своего торгового партнера и за то, что они доверяют нам свои инвестиции. Наша команда продолжит предоставлять клиентам новые эксклюзивные вознаграждения и торговые преимущества, чтобы Vantage стал для них лучшим брокером", – добавляет Деспальер.

Более подробная информация о программе Vantage Rewards представлена на сайте компании по адресу: https://www.vantagemarkets.com/promotions/vantage-rewards/

*Не распространяется на жителей Великобритании и Австралии

Информация о компании Vantage

Vantage (или Vantage Markets) – это брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, сырьевыми товарами, индексами, акциями, облигациями и ETF.

Компания Vantage ведет свою деятельность уже более 13 лет и имеет в штате более 2 000 сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей.

торгуйте с умом вместе с @vantage.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2086292/Vantage_Unveils_New_Loyalty_Programme_for_Clients.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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