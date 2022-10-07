Vantage объявила о сотрудничестве с Financial Commission в целях повышения прозрачности во внешнем урегулировании спросов

СИДНЕЙ, 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный мультиактивный брокер Vantage сегодня объявил о сотрудничестве с Financial Commission (FinaCom), независимой саморегулируемой организацией и органом по внешнему урегулированию споров для компаний, работающих на рынках Форекс и контрактов на разницу цен (CFD).

Благодаря этому новому партнерству Vantage и ее клиенты могут получить доступ к широкому спектру услуг и привилегий для участников, включая беспристрастный процесс урегулирования при содействии FinaCom и компенсацию в размере до 20 000 евро на одного клиента, которая обеспечивается фондом FinaCom.

Партнерство Vantage с FinaCom объединяет две организации, которые стремятся поддерживать высочайшие стандарты деловой практики в отрасли Форекс для создания более надежной и прозрачной торговой среды.

Директор по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage Марк Деспалье (Marc Despallieres) заявил следующее: «Мы очень рады сотрудничеству с Financial Commission. Мы ценим отзывы наших клиентов и их опыт трейдинга с нами, и мы рады поддержке со стороны такой авторитетной организации по внешнему урегулированию споров, как Finacom.

Компания Vantage гордится тем, что мы строим бизнес, всегда выбирая проверенные пути, а также тем, что мы являемся надежной, регулируемой организацией, а наши клиенты и сотрудники гордятся быть ее частью».

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

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Информация о Financial Commission

Financial Commission является независимой организацией по внешнему урегулированию споров для трейдеров, которые не могут разрешить споры напрямую с поставщиками финансовых услуг. Первоначально Financial Commission поставила перед собой задачу предложить трейдерам и брокерам новый подход к урегулированию споров, возникающих в ходе торговли на электронных рынках, таких как Форекс, а затем расширила свою деятельность на контракты на разницу цен (CFD) и связанные с ними деривативы в дополнение к сертификации технологических платформ, используемых для торговли.

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SOURCE Vantage