Vantage получает лицензию FSCA для работы в Южной Африке

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Vantage

May 05, 2023, 05:05 ET

КЕЙПТАУН, Южная Африка, 5 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Vantage (или «Vantage Markets»), международная брокерская компания, управляющая рядом активов, с радостью объявляет о получении лицензии на деривативы, выданной Управлением по финансовым услугам (FSCA) Южной Африки.

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Ted Odigie, Head of Sales Africa, Vantage
Ted Odigie, Head of Sales Africa, Vantage

FSCA является регулирующим органом для финансовых учреждений в Южной Африке, отвечающим за лицензирование, надзор и обеспечение соблюдения финансовых законов и правил. Новая лицензия знаменует собой важную веху в развитии более мощного присутствия компании в Африке, демонстрируя ее стремление предоставлять высококачественные финансовые услуги клиентам на субконтиненте, соблюдая при этом нормативные требования, установленные FSCA.

«Мы очень рады получить лицензию FSCA, — заявил Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и торговым вопросам Vantage. — Мы сосредоточили свое внимание на Южной Африке в течение определенного периода времени и твердо намерены предоставлять трейдерам исключительные финансовые услуги и продукты, работая в соответствии с высочайшими нормативными стандартами».

Повышенное внимание компании Vantage к Южной Африке было отмечено повышением Теда Одиги (Ted Odigie) до руководителя отдела продаж в Африке в ноябре 2022 года. Одиги присоединился к Vantage в августе 2021 года, имея за плечами более чем 17-летний опыт работы в секторе финансовых услуг и уделяя основное внимание развитию бизнеса и управлению клиентами.

Компания Vantage будет представлена на саммите Finance Magnates Africa Summit в Йоханнесбурге, который пройдет с 8 по 10 мая 2023 года. Одиги станет одним из ключевых докладчиков на дискуссионном форуме "Market Opportunities: Where's the Alpha in Q2?",который пройдет в главном зале 9 мая 2023 года.

«Удовлетворенность и доверие наших клиентов являются нашими главными приоритетами, — заявил Одиги. — Благодаря этой лицензии наши клиенты узнают, что мы являемся авторитетным и надежным международным брокером, который стремится защитить их интересы и предоставить лучшие в своем классе торговые услуги».

Информация о компании Vantage

Vantage (или Vantage Markets) — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли контрактами на разницу цен на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Компания Vantage ведет свою деятельность уже более 13 лет и имеет в штате более тысячи сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуйте с умом вместе с @vantage 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2069658/Ted_Odigie_Head_Sales_Africa_Vantage.jpg   
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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