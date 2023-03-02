Vantage получает 11 новых наград от ForexBrokers.com и Ultimate Fintech в 2023 году.

Компания Vantage признана лучшим CFD-брокером Австралии по версии Business Tabloid.

СИДНЕЙ, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивная брокерская компания Vantage (или Vantage Markets) получила в общей сложности 11 новых наград в 2023 году, что знаменует собой отличное начало года. Эти награды свидетельствуют от успехе усилий компании Vantage, направленных на укрепление платформы и повышение качества обслуживания клиентов в течение последнего года.

На мировом уровне компания Vantage получила награду «Лучшая в своем классе» в категориях Metatrader и Social Copy Trading, присуждаемую известной обзорной платформой ForexBrokers.com. Это связано с внедрением в 2022 году социального трейдинга в фирменное приложение Vantage.

Эта мультиактивная брокерская компания также получила 6 наград от EMG — Global 100, включая «Лучший форекс-брокер года», «Превосходное обслуживание клиентов», «Лучший ведущий регулируемый форекс-брокер года» и «Лучшая интернет-платформа и мобильное приложение для трейдинга 2023 года».

В Австралии, где Vantage работает с 2009 года, компания была признана лучшей в категории «Лучший CFD-брокер Австралии 2022 года» по версии Business Tabloid. В последние годы компания расширила свою команду поддержки клиентов в Австралии с целью повышения качества обслуживания.

Кроме того, в регионе Ближнего Востока и Африки, где Vantage выступала спонсором крупных выставок, таких как iFX Dubai и AW Dubai, компания получила премии Best Trading Experience – MEA и Most Transparent Broker – MEA, присуждаемые Ultimate Fintech MEA.

Директор по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил: «Для нас большая честь быть удостоенными этих наград. Наша команда усердно работала, чтобы наш бизнес развивался и набирал обороты, кульминацией чего стало преодоление рубежа в 1 миллион активных пользователей в 2022 году. Эти награды их заслуга.

Мы также хотим поблагодарить наших клиентов за их неизменную поддержку, а также за то, что они являются нашей самой большой мотивацией к дальнейшему совершенствованию».

Информация о компании Vantage

Vantage — мультиактивный брокер, предоставляющий клиентам доступ к гибкому и высокоэффективному сервису для торговли контрактами на разницу цен на Forex, биржевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Компания Vantage, обладающая более чем 13-летним опытом работы на рынке, насчитывает более 1000 сотрудников в больше чем 30 представительствах по всему миру.

Компания Vantage — это больше, чем просто брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей.

вместе с @vantage.

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