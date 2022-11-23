Vantage и NEOM McLaren Extreme E принимают участие в лондонском саммите Finance Magnates 2022

Vantage и NEOM McLaren Extreme E принимают участие в значимом для общества лондонском саммите Finance Magnates 2022

ЛОНДОН, 23 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный мультиактивный брокер Vantage (также известный как Vantage Markets) с радостью объявляет о своем участии и спонсорской поддержке лондонского саммита Finance Magnates второй год подряд с целью всестороннего развития общества.

В этом году Vantage в сопровождении своего партнера NEOM McLaren Extreme E представляет полностью электрический внедорожник под названием ODYSSEY 21 в Old Billingsgate в Лондоне, рядом с наружным бельведером.

Vantage and NEOM McLaren Extreme E make a splash for ESG at the Finance Magnates London Summit 2022 Vantage and NEOM McLaren Extreme E make a splash for ESG at the Finance Magnates London Summit 2022

В то же время во время саммита компания Vantage запустила услугу ликвидности в Великобритании Vantage Connect с прекрасным новым дизайном, соответствующим бренду компании.

Выставка является кульминацией усилий Vantage в общественной сфере. Компания в партнерстве с NEOM McLaren Extreme E в рамках инициативы Blue Carbon привлекла знаменитую блогершу соцсетей Supercar Blondie для повышения осведомленности по вопросам изменения климата и гендерного равенства.

Кроме того, группа установила партнерские отношения с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев в рамках мероприятия по сбору средств для беженцев, сотрудничала с Красным Крестом в проведении глобальной кампании донорства крови и с ЮНЕСКО в целях поддержки их образовательных инициатив в Индии.

Эти и другие инициативы в области общественной жизни были частью обсуждения на Лондонском саммите. Глава компании Vantage в Великобритании Дэвид Шэйер (David Shayer) вместе с директором по устойчивому развитию компании McLaren Racing Кимом Уилсоном (Kim Wilson) выступили на посвященной развитию общества сессии «Финтех во благо: социальное влияние и инновации в финансовых технологиях», которая состоялась в 14:00 в главном зале.

Г-н Шэйер также более подробно рассказал о важности проекта Vantage Connect в условиях неустойчивости рынка на дискуссионной панели «Управление рисками в неспокойное время», которая состоялась в 12:30 в зале инноваций.

Глава компании Vantage в Великобритании Дэвид Шэйер заявил следующее: «Мы рады вновь участвовать в таком значимом мероприятии как Finance Magnates. Это был очень интересный год для компании Vantage, начиная с нашего партнерства с NEOM McLaren Extreme E и заканчивая запуском VSocial и Vantage Connect. Наш бизнес развивался таким образом, чтобы в большей степени учитывать потребности наших розничных и институциональных клиентов, и мы гордимся тем, что являемся частью организации, которая делает заботу о других нашей основной валютой».

Информация о компании Vantage

Vantage — международная мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на валюты, сырьевые товары, индексы, акции и ETF.

Компания Vantage ведет свою деятельность уже более 13 лет и имеет в штате более тысячи сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную трейдинговую экосистему на основе простой в использовании платформы для торгов, позволяющей клиентам извлекать выгоду из трейдинга.

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