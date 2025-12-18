Фонд Vantage Foundation передает праздничное настроение детям в рамках инициативы Starlight Sydney

СИДНЕЙ, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage Foundation подтвердил свою приверженность поддержке детей и семей, находящихся в уязвимом положении, недавним сотрудничеством с организацией Team Building with Purpose, которая провела групповое корпоративное волонтерское мероприятие от имени своего благотворительного партнера, фонда Starlight Children's Foundation Sydney. Starlight — это глобальная некоммерческая организация, работающая, чтобы приносить счастье и надежду тяжело больным детям посредством игр, творчества и развлечений.

Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative

В рамках мероприятия волонтеры Vantage Foundation собрались вместе в праздничный сезон, чтобы подготовить и упаковать в подарочную упаковку специальные наборы игрушек, известные под названием Sparkle Pack, для детей, поддерживаемых программой Starlight. В общей сложности в акции приняли участие 10 волонтеров, которые коллективно помогли подарить особые подарки и рождественское настроение 27 больным детям, находящимся в больнице.

В наборы Sparkle Pack вошли комплекты LEGO, обучающие игрушки и книги, карточные игры и раскраски. Чтобы добавить персональный штрих, волонтеры также вложили в каждый набор рукописные сообщения, делясь с получающими их детьми словами ободрения и тепла.

В дополнение к практическим усилиям волонтеров инициатива принесла прямую финансовую выгоду благотворительной организации. Поскольку Team Building with Purpose передает 50 % своей чистой прибыли от каждого мероприятия своему благотворительному партнеру, фонд Starlight Children's Foundation также получил не менее 500 австралийских долларов (плюс НДС). Этот взнос позволяет благотворительной организации вручить особые наборы Arts & Crafts 25 больным детям в больнице, расширяя действие инициативы за пределы праздничного сезона.

Это сотрудничество происходит в период, когда праздничный сезон может вызывать повышенную тревожность у детей и семей, сталкивающихся с серьезными заболеваниями. Хотя праздники часто ассоциируются с весельем, они также могут усиливать чувство неопределенности и эмоционального напряжения. В рамках этой инициативы фонд Vantage Foundation стремился помочь облегчить это бремя, даря моменты счастья и уверенности, когда они больше всего нужны.

Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, поделился: «Праздничный сезон может быть особенно трудным для болеющих детей и их семей. Сотрудничая с фондом Starlight Children's Foundation, мы хотим подарить чувство радости, комфорта и нормальности с помощью такого простого, но мощного средства, как игра. Мы надеемся, что эти праздничные наборы Sparkle Pack послужат детям напоминанием о том, что они не одиноки».

Фонд Vantage Foundation продолжает поддерживать благотворительные организации и общественные инициативы по всему миру. В каждом проекте Фонд уделяет особое внимание созданию положительного воздействия, обеспечению комфорта и возможностей сообществам, особенно детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

С помощью таких мероприятий, как это сотрудничество с фондом Starlight Children's Foundation Sydney, фонд Vantage Foundation и дальше стремится вносить ощутимый вклад — по одному маленькому доброму делу за раз.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с организациями во всем мире, включая Grab Indonesia, iREDE Foundation в Нигерии, Teach for Malaysia и Instituto Claret в Бразилии, поддерживая важные социальные инициативы.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2848554/Vantage_Foundation_Spreads_Festive_Cheer_Children_Starlight_Sydney_Initiative.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg