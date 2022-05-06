Vantage и McLaren MX Extreme запускают кампанию с участием первой женщины-водителя McLaren

С того момента, как она стала первой и единственной женщиной, выигравшей чемпионат мира по ралли в 2016 году, и стала первой женщиной-гонщицей McLaren Racing, соревнующейся в серии Extreme E Championship, Гилмор полностью осознает свою позицию в качестве образца для подражания в мире, где доминируют мужчины, и высоко оценивает роль неизменной поддержки своей матери в собственном успехе.

«Моя мать была одним из моих величайших сторонников, — говорит Гилмор. — Она была рядом во время всех моих успехов и разочарований. Она побудила меня осуществить мои мечты и помогла мне достичь их всеми возможными способами. В этот день и каждый день я благодарю ее за безграничную любовь и поддержку».

«В нашем стремлении к идеальному будущему женщины всегда были важнейшим элементом головоломки. Это наш небольшой способ продемонстрировать свою признательность за самых важных женщин в нашей жизни — наших матерей», — заявил Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage.

Деспальер объясняет, что многолетнее партнерство между компанией Vantage и командой McLaren MX Extreme E было основано на таких общих ценностях, как устойчивость, разнообразие, гендерное равенство, инклюзивность и представленность, а также поддержке и пропаганде осведомленности об изменении климата.

«Компания Vantage сохраняет свою приверженность поддержке, образованию и расширению прав и возможностей женщин, и мы хотим продолжать делать это и в долгосрочной перспективе».

Информация о компании Vantage

Vantage — международный мультиактивный брокер со штаб-квартирой в Сиднее (Австралия). Компания обеспечивает клиентам доступ к надежному и эффективному сервису для торговли контрактами на разницу цен на Forex, а также на товары, индексы и акции.

Компания Vantage, обладающая более чем 10-летним опытом работы на рынке, сформировала глобальную команду, насчитывающую более 1000 сотрудников и располагающую более чем 30 офисами в странах азиатско-тихоокеанского региона, Австралии и Азии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также Великобритании. Она завоевала репутацию поставщика, обеспечивающего высокие стандарты трейдинга для клиентов любого размера за счет создания надежной торговой экосистемы, позволяющей клиентам быстрее и проще добиваться успеха.

Как лицензированное и регулируемое предприятие в Австралии, Великобритании и на Каймановых островах, компания особенно ценит клиентское доверие. Для защиты интересов клиентов компания Vantage применяет прямолинейный подход к обеспечению соответствия на всех рынках, на которых она осуществляет свою деятельность.

Vantage — это больше, чем брокер. Это служба, ориентированная на людей, которая обеспечивает бесперебойную связь между клиентами (от частных лиц до целых институтов) и необходимыми им инструментами, ресурсами и поддержкой.

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Информация о команде McLaren Racing

Команда McLaren Racing была создана новозеландским гонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. Команда впервые приняла участие в «Формуле-1» в 1966 г., и с тех пор McLaren выиграл 20 Чемпионатов мира в классе «Формула-1», более 180 гран-при Формулы-1, 24 часа Ле-Мана с первой попытки и три раза Индианаполис 500.

Команда принимает участие в Чемпионате мира Формулы-1 FIA с Ландо Норрисом и Даниэлем Рикардо, в серии NTT INDYCAR с гонщиками Arrow McLaren SP Пато О'Вардом и Феликсом Розенквистом, а также в чемпионате Extreme E с Эммой Гилмор и Таннером Фаустом.

McLaren была первой командой F1, получившей сертификат Carbon Trust Standard в 2010 году, и с тех пор получает его вновь каждые два года, последний раз в феврале 2021 года. Кроме того, команда стала первой в F1, получившей награду FIA за аккредитацию в области устойчивого развития на уровне трех звезд в 2013 году в рамках системы экологической сертификации FIA, после чего подписала обязательства ООН «Спорт за действия в области климата» в 2021 году.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_W4Gx_XeGjI

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SOURCE Vantage