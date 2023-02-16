Vantage Markets назначает нового руководителя отдела продаж в Австралии

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Vantage

Feb 16, 2023, 07:35 ET

СИДНЕЙ, 16 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage (или "Vantage Markets"), торговая платформа для торговли мультиактивами, назначила Джека Келли руководителем отдела продаж в Австралии.

Vantage - ведущая торговая платформа для торговли контрактами на разницу цен (CFD), предоставляющая экосистему торговли с быстрым обслуживанием через свою онлайн-платформу и отмеченное наградами мобильное приложение*.

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Vantage Markets appoints new Head of Sales for Australia

В этой роли Келли будет обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов, расширяя возможности команды по предоставлению правильных решений для меняющихся торговых потребностей клиентов. Он также будет отвечать за развитие отдела продаж Vantage в Австралии и поддержку интеграции сторонних инструментов и партнеров в маркетинговые, сбытовые и операционные каналы.

Келли перешел в Vantage Markets из компании Forex.com, где он занимал должность директора по продажам (Северная и Южная Америка) в Нью-Йорке. В Forex.com, Келли отвечал за руководство отделом продаж компании в регионе США и Канады.

Марк Депальер, главный специалист по стратегии и развитию и торговый представитель Vantage,сказал: "Джек - идеальный кандидат для того, чтобы возглавить стремление Vantage Markets к росту в Австралии в качестве руководителя нашей местной команды по продажам. Он не только обладает богатым опытом в области валютных операций и CFD, но и доказал свою способность развивать технологические и основанные на анализе торговые продукты для образованных инвесторов".

Джек Келли сказал следующее: "Я страстно желаю развивать инновационные инвестиционные платформы и знакомить инвесторов с торговыми стратегиями и инструментами, которые помогут их торговому пути."

"CFD играют важную роль в качестве части сбалансированной портфельной стратегии для информированных инвесторов. Являясь мировым лидером в области CFD, компания Vantage играет важную роль в повышении осведомленности об этой категории активов. Я с нетерпением жду начала работы с глобальными и региональными командами Vantage, чтобы укрепить наши лидерские позиции и расширить наше присутствие на рынке Австралии."

Информация о компании Vantage

Vantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) - мультиактивный брокер, предоставляющий клиентам доступ к гибкому и высокоэффективному сервису для торговли контрактами на разницу цен на Forex, биржевые товары, индексы, акции, биржевые фонды и облигации.

Компания Vantage, обладающая более чем 13-летним опытом работы на рынке, насчитывает более 1 000 сотрудников/персонала в более чем 30 представительствах по всему миру. 

Vantage - это больше, чем брокер. Он предоставляет экосистему торговли с быстрым обслуживанием, и имеет удостоенное наградами мобильное торговое приложение *, а также более быструю и простую торговую платформу, которая позволяет клиентам использовать торговые возможности.

Торгуйте умнее вместе с @vantage.

http://www.vantagemarkets.com/en-au

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SOURCE Vantage

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