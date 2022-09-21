Vantage объявила о партнерстве с ЮНЕСКО в сфере образовательных инициатив в Индии

СИНГАПУР, 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная мультиактивная торговая платформа Vantage объявила сегодня о партнерстве с ЮНЕСКО (учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в рамках выполнения своих социальных обязательств по расширению возможностей получения образования на таких развивающихся рынках, как Индия.

Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage [L-R]Yen Sim, Global Branding and Communications Director, Vantage, Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage.

В рамках этого партнерства Vantage поддерживает выводы доклада «О состоянии системы образования в Индии за 2022 год — искусственный интеллект (ИИ) в образовании», представленного сегодня в Нью-Дели (Индия). В докладе рассматривается ряд актуальных вопросов на стыке искусственного интеллекта и образования, включая потенциал использования искусственного интеллекта для расширения возможностей учителей и углубления нашего понимания процесса обучения.

Комментируя это партнерство, директор по стратегии и трейдингу компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил следующее: «Наш глобальный след и присутствие на развивающихся рынках обеспечили нас уникальным видением проблем, с которыми сталкиваются наши сообщества. Мы стремимся к развитию долгосрочного стратегического партнерства с ЮНЕСКО, основанного на наших общих ценностях — инклюзивности и равноправии. Для нас как для поставщика финансовых услуг поддержка появляющихся технологических новшеств в сфере образования, таких как искусственный интеллект в образовании и инициативы в области цифровой грамотности для студентов и учащихся в Индии, стало естественным первым шагом на этом пути в сфере образования».

Говоря о роли искусственного интеллекта в обеспечении доступности финансовых услуг, директор и представитель ЮНЕСКО в Бутане, Индии, на Мальдивах и в Шри-Ланке Эрик Фальт (Eric Falt) отметил: «Пока мир пребывает в нерешительности в вопросе искусственного интеллекта, можно быть уверенными в одном — искусственный интеллект никуда не денется. В условиях развития информационно-коммуникационных технологий и цифровых банковских платформ искусственный интеллект превратил доступность финансовых услуг в реальность в Индии. Финансовое образование и профессиональная подготовка имеют ключевое значение для повышения экономического и социального благосостояния людей, особенно женщин. В свете этого мы очень рады сотрудничеству с компанией Vantage, разделяющей наши обязательства».

Партнерство компании Vantage с отделением ЮНЕСКО в Нью-Дели означает объединение усилий двух организаций, разделяющих стремление к обеспечению равных шансов для каждого. В ближайшие годы Vantage планирует использовать свой финансовый и технологический опыт для поддержки образовательных инициатив ЮНЕСКО в Индии за счет повышения доступности преподавания и обеспечения благами образования тех, кто в них больше всего нуждается.

Стратегическое партнерство компании Vantage с ЮНЕСКО знаменует собой очередную веху на пути реализации ее стратегии в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), которая была официально запущена в июле 2022 года. Компания Vantage сотрудничала с популярным продюсером в сфере цифровых медиа Supercar Blondie в целях повышения осведомленности об изменении климата и расширении прав и возможностей женщин в рамках гонки Extreme E race на Сардинии (Италия). Кроме того, в этом году компания провела ряд других мероприятий в области ESG, включая кампанию по параллельному привлечению средств, проведенную в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и международную кампанию по донорству крови. Мероприятия охватили все подразделения компании.

Информация о компании Vantage

Vantage — международная мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на валюты, сырьевые товары, индексы и акции.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также быструю и простую в использовании торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

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Информация о ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было создано в 1945 году. Оно стремится к укреплению мира и межкультурного диалога посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению целей устойчивого развития, определенных в повестке дня на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Будучи лабораторией идей, ЮНЕСКО оказывает странам помощь во внедрении международных стандартов и управляет программами, способствующими свободному потоку идей и обмену знаниями.

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