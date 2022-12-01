Vantage впроваджує функцію соціального трейдингу для підвищення інтерактивності онлайн-торгівлі

Застосунок Vantage тепер також доступний для більшої кількості моделей смартфонів

ПОРТ-ВІЛА, Вануату, 1 грудня 2022 р. /PRNewswire/ -- Vantage (або Vantage Markets), міжнародний мультиактивний брокер, запустив функцію Social Trading, завдяки якій застосунок Vantage став універсальною торговельною платформою, що підтримує як звичайний, так і соціальний трейдинг.

Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive

Social Trading – це інноваційна функція, що перетворює трейдинг на соціальну подію. Досвідчені трейдери можуть ділитися своїми торговельними стратегіями як провайдери сигналів. Трейдери-початківці зможуть стежити за численними провайдерами сигналів, навчатися від досвідчених інвесторів і торгувати за власними стратегіями, наслідуючи операції інших трейдерів.

Застосунок Vantage пропонує доступ до більш ніж 1000 торговельних інструментів, в числі яких CFD на валютному ринку, товарні позиції, індекси, акції, ETF та облігації.

Навігація в застосунку інтуїтивно зрозуміла; надається широкий спектр графіків, технічних інструментів, типів ордерів, персоналізованих торговельних звітів і сповіщень. Застосунок Vantage, доступний 14 мовами, також пропонує аналіз та новини ринку на основі матеріалів Trading Central та FX Street.

Враховуючи зростаючий попит на мобільну торгівлю на мобільноцентричних ринках, застосунок Vantage тепер підтримується на пристроях OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi та Samsung, на додаток до пристроїв, що працюють на платформах iOS та Android.

Ліан Цзє, заступник директора з маркетингу мобільного застосунка в компанії Vantage, пояснює, як нова функція революційно змінює традиційну індустрію CFD. «У міру того, як наш пересічний активний інвестор молодшає, наші клієнти дедалі охочіше вивчають і застосовують інноваційні методи торгівлі, такі як соціальний трейдинг, виходячи за рамки традиційних методів. У Vantage ми розуміємо, як технології та інновації можуть долати межі, тому у нашому застосунку Vantage ми використали можливості технологій, щоб задовольнити потреби наступного покоління та забезпечити безпроблемне і зручне користування для всіх наших клієнтів.»

Про Vantage

Vantage (або Vantage Global Limited (VFSC 700271)) – це глобальний брокер з широким спектром активів, який пропонує клієнтам доступ до гнучкого та потужного сервісу для торгівлі CFD на валютному ринку, товарними позиціями, індексами, акціями, ETF та облігаціями.

Компанія діє на ринку вже більше 13 років. Зараз у Vantage працює понад 1000 співробітників у більш ніж 30 офісах по всьому світу.

Vantage – більше, ніж просто брокер. Це надійна екосистема онлайн-торгівлі, відзначений нагородами застосунок для мобільної торгівлі та легка в користуванні торговельна платформа, на якій клієнти можуть скористатися вигідними можливостями для проведення своїх операцій. Завантажте застосунок Vantage з App Store або Google Play.

торгуйте розумно @vantage

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SOURCE Vantage