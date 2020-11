VAPORESSO sponserte die Wohltätigkeitsnacht „Modfather Vapes" im Hospiz Ost-Lancashire

SHENZHEN, China, 16. November 2020 /PRNewswire/ -- Am Freitag, den 30. Oktober 2020, sponserte die international bekannte Vaping-Marke VAPORESSO eine Wohltätigkeitsauktionsnacht, die vom örtlichen Vaping-Geschäft Modfather Vapes zu Ehren des Hospizes in East Lancashire veranstaltet wurde. Die Veranstaltung fand per Livestream auf der offiziellen Facebook-Seite von Modfather Vapes statt und beinhaltete eine Reihe interessanter Herausforderungen und eine Versteigerung von Vaping-Ausrüstung, um Geld für die Pflege und finanzielle Unterstützung bedürftiger Menschen zu sammeln.