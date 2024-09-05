VASELINE® 推出终极保湿解决方案，重新定义身体护理

这项新的创新不仅为用户带来了变革性的感官体验，还结合了品牌的两项专有技术，具有先进的美容功效：抗氧化复合物的抗氧化能力是维生素 C 的十倍，能让肌肤焕发健康光彩；超保湿脂质能帮助肌肤补充自身的神经酰胺，强化肌肤屏障。Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™还含有两种同类最佳的活性护肤成分 — 烟酰胺和透明质酸，有助于肌肤美白和保湿。

“几代人以来，Vaseline® 一直是修复干燥皮肤的可靠之选，作为一个品牌，我们深知人们对具有脸部保养功效的优质产品的需求，”联合利华北美区护肤部门负责人 Yoni Klein 表示。“Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™不仅具有先进的美容功效，还以非凡的感官体验重新定义了保湿功能，践行了我们为每一位消费者提供最佳护肤产品的承诺。”

在新产品推出之际，Vaseline 邀请了两届奥运会选手 Jordan Chiles 担任品牌大使。

“我很高兴能与 Vaseline 合作，与全世界分享我最爱的必备新品，”Chiles 表示。“我是 Vaseline 的忠实粉丝，作为一名体操运动员，我的皮肤在严苛的训练和比赛中经受了很多考验。我需要一种既能深层补水又不油腻的乳液，这样既不会影响我的竞技表现，也不会造成打滑。Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™是我的首选！ 它能瞬间被皮肤吸收，让我的皮肤光滑亮泽，告别油腻。精华配方不仅能让皮肤保持水润舒适，还能增强自然光泽，在我参加比赛或成为聚光灯下的焦点时，这一点至关重要。”

全新的 Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™有两个版本：Supple & Soft 版，该版本具有水果味花香，散发着多汁的红色浆果、铃兰花和奶油香草的芬芳；Luminous Glow 版，该版本具有柑橘味花香，散发着清新的雪松木和麝香的芬芳。这两款令人沉醉的香味均由经验丰富的调香师团队开发。Luminous Glow 和 Supple & Soft 均经过皮肤科医生测试，不含防腐剂，不油腻，经临床验证可提供全天候保湿。

全新的 Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™现已在亚马逊和沃博联上架，全国有售，起价 7.99 美元。如需了解更多信息，请访问 www.vaseline.com 并关注 Vaseline 的 Instagram、Twitter、和 Facebook 账号。

关于 Vaseline：

150 年前，Vaseline® 首次向世界推出 Original Healing Jelly，自此之后，Vaseline® 始终致力于呵护所有肌肤。作为皮肤科医生推荐的头号纯石油凡士林品牌，Vaseline 深受医生信赖，也是可靠的家庭必备之选。

Vaseline® 深信，皮肤健康是一种权利，而不是一种特权，Vaseline® 的使命是确保每个人在任何地方都能拥有健康皮肤。Vaseline 致力于通过各类举措为所有人带来皮肤健康，包括建立 See My Skin，这是唯一一个在线数据库，旨在搜索有色人种的皮肤状况，让他们获得适当的皮肤护理，以及开展 Vaseline Healing Project ，为最需要的人群提供负担得起的全面皮肤病治疗服务。

关于联合利华北美区

联合利华是世界领先的美容与保健、个人护理、家庭护理、营养和冰淇淋产品供应商之一，销售网络遍及 190 多个国家和地区，每天有 34 亿人使用其产品。我们拥有 127,000 名员工，2023 年的销售额达 596 亿欧元。

我们在北美区的主要品牌包括 Dove、Hellmann's、Vaseline、Degree、Axe、TRESemmé、Knorr, Magnum、Ben & Jerry's、Nutrafol、Liquid I.V.、Paula's Choice 和 Dermalogica。

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