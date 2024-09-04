VASELINE® 以全新 PRO VITAB3 SERUM-BURST LOTION™ 重新定義身體護理 - 終極保濕解決方案，質地清爽不油膩

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Vaseline®

Sep 04, 2024, 11:11 ET

兩屆奧運選手 Jordan Chiles 加盟 Vaseline®，擔任其最新產品的品牌大使，該產品採用輕如空氣的配方，可提供 10 倍的維他命 C 抗氧化能力，讓肌膚煥發健康光彩

紐澤西州恩格爾伍德克利夫斯2024年9月4日 /美通社/ -- Vaseline 推出了 Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™，帶來前所未有的乳液體驗，這是品牌首款精華素爆破型乳液，專為解決使用身體乳液的第一大障礙而設計：即油膩感

150 多年來，Vaseline 一直是幫助每個人獲得健康肌膚的領導者，現在，Vaseline 的科學家們透過開發新一代乳液，將 Vaseline 推向了新的高度。Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burn Lotion™ 首次採用精華液爆破形式，塗抹後會變成水珠，瞬間吸收，留下獨特的柔軟天鵝絨質地，絕不油膩，同時提供全天候保濕。

Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™.
Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™.
Two Time Olympian, Jordan Chiles, partners with Vaseline for the launch of the new Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™.
Two Time Olympian, Jordan Chiles, partners with Vaseline for the launch of the new Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™.
Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™. Two Time Olympian, Jordan Chiles, partners with Vaseline for the launch of the new Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™.

這項新的創新不僅帶來了脫胎換骨的感官體驗，還透過結合品牌的兩種專有技術提供了先進的美容功效：抗氧化複合物能提供十倍於維他命 C 的抗氧化能力，讓肌膚煥發健康光彩；超保濕脂質能幫助肌膚補充自體神經醯胺，強化肌膚屏障。Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ 還含有兩種同級最佳的活性護膚成分——菸鹼酸和透明質酸，有助於提亮膚色和深層保濕。

「世世代代以來，Vaseline® 都是值得信賴的乾燥肌膚修護專家。作為一個品牌，我們深刻理解消費者對於身體護理產品的期待，希望能達到與面部護理產品同樣卓越的效果」，北美地區 Unilever 護膚品部主管 Yoni Klein 表示，「Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ 不僅提供先進的美容功效，更以創新的感官體驗重新定義保濕，彰顯我們為每位消費者提供最佳護膚產品的承諾。」

作為新品發佈的一部分，Vaseline 已邀請兩屆奧運選手 Jordan Chiles 擔任品牌大使。

「我很高興能與 Vaseline 合作，與全世界分享我最喜愛的全新必備產品」，Chiles 表示，「多年來我一直是 Vaseline 的粉絲，身為體操選手，我的肌膚在嚴格的訓練和比賽中經歷了很多。我需要一款既能深層保濕又不油膩的乳液，這樣才不會影響我的表現或造成任何滑落。Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ 確實是我的最佳選擇！它能立即被肌膚吸收，讓我的肌膚感覺光滑亮麗，而且沒有油膩的殘留物。精華液配方不僅能讓我的肌膚保持水潤舒適，還能增強肌膚的自然光澤，無論是參加比賽或成為鎂光燈下的焦點，這都是不可或缺的。」

全新 Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ 推出兩款產品：Supple & Soft 散發果香花香，帶有多汁的紅莓、鈴蘭和奶油香草的氣息；Luminous Glow 散發柑橘花香，帶有清新的雪松木和麝香的氣息。這兩款奢華香氛都是由經驗豐富的調香師團隊精心打造。Luminous Glow 和 Supple & Soft 經皮膚科醫生測試，不含防腐劑、不油膩，臨床證實可提供全天候的保濕效果。

全新 Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ 現已在全美 Amazon 和 Walgreens 有售，起價為 7.99 美元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.vaseline.com，並在 InstagramTwitterFacebook 上關注 Vaseline。 

關於 Vaseline：

Vaseline® 自 150 年前向市面首次推出 Original Healing Jelly 純白花士苓修護啫喱，一直致力呵護所有肌膚。Vaseline 除了是皮膚科醫生推薦的純白花士苓首選品牌，也是醫生們信賴的品牌，並且成為眾多家庭信賴的居家必備品。 

Vaseline® 認為肌膚健康是一項權利，而非特權，並以確保每個人都能輕鬆享有健康肌膚為使命。Vaseline 致力照顧所有人的肌膚健康，並透過各種倡議，包括 See My Skin（唯一的線上數據庫，旨在為深色肌膚提供適當護理並改善其狀況）以及Vaseline Healing Project（為最有需要的群體提供負擔得起的全面皮膚科服務）。 

關於北美地區 Unilever

Unilever 是世界領先的美容保健、個人護理、家庭護理、營養品和雪糕產品供應商之一，在 190 多個國家和地區銷售，每天有 34 億人使用該公司的產品。本公司擁有員工 127,000 名，2023 年的銷售額達 596 億歐元。

我們在北美的領先品牌包括 Dove、Hellmann's、Vaseline、Degree、Axe、TRESemmé、Knorr、Magnum、Ben & Jerry's、Nutrafol、Liquid I.V.、Paula's Choice 和 Dermalogica。

如欲取得更多美國 Unilever 及其品牌的資料，請瀏覽：www.unileverusa.com 

如欲取得更多加拿大 Unilever 及其品牌的資料，請瀏覽：www.unilever.ca

聯絡方式：
Ty Hughes
832-526-2213
[email protected]

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