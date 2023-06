Verbessern Sie Ihre Marketing-Fähigkeiten in China: DBIC Online und Tmall starten gemeinsam das „Doing Marketing in China Certificate Program"

SHANGHAI, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 12. 2023 hat Doing Business in China (DBIC) Online, Chinas führende Online-Lernplattform für betriebswirtschaftliche Ausbildung, in Zusammenarbeit mit der Taobao & Tmall Group, dem renommierten E-Commerce-Giganten, ein aufregendes neues Programm eingeführt: das "Doing Marketing in China Certificate Program". Diese gemeinsame Initiative bringt drei Marketing-Professoren des Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) und vier Markenstrategie-Experten von Tmall zusammen. Das Programm zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des dynamischen chinesischen Verbrauchermarktes zu vermitteln, indem es das akademische Fachwissen von ACEM mit den realen Branchenkenntnissen von Tmall kombiniert.

Das "DBIC Online x Tmall Doing Marketing in China Certificate Program" bietet acht Online-Kurse an, die den Lernenden tiefe Einblicke und professionelles Wissen über Marketing in China vermitteln sollen. Nach erfolgreichem Abschluss aller Online-Kurse und Bestehen der Prüfungen erhalten die Lernenden ein von der Shanghai Jiao Tong University ausgestelltes Programmzertifikat.

Um sich für das "Doing Marketing in China Certificate Program" anzumelden und mehr über DBIC Online zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere offizielle Website unter https://online.acem.sjtu.edu.cn/DBIC. Diese bahnbrechende Online-Lernplattform, die vom Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) entwickelt wurde, ist die erste ihrer Art in China und speziell auf internationale Studierende zugeschnitten. Sie bietet eine Fülle von englischen Online-Kursen an, die sich auf die für China spezifische Geschäftswelt und -praxis konzentrieren. Mit DBIC Online können Studierende ihr Wissen über China erweitern, Fähigkeiten im Chinageschäft erwerben und eine Grundlage für zukünftige akademische oder berufliche Aktivitäten schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098588/DBIC_Online_and_Tmall_Join_Forces_to_Launch__Doing_Marketing_in_China_Certificate_Program.jpg

SOURCE Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University