Progressez en matière de marketing chinois : DBIC Online et Tmall s'associent pour lancer le programme certifiant « Doing Marketing in China » (Faire du marketing en Chine)

SHANGHAI, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 12 juin 2023, Doing Business in China (DBIC) Online, la principale plateforme d'apprentissage en ligne de Chine pour la formation commerciale, s'est associée à Taobao & Tmall Group, le célèbre géant du e-commerce, pour présenter un nouveau programme passionnant : « Doing Marketing in China ». Cette initiative collaborative réunit trois professeurs de marketing de l'Antai College of Economics and Management (ACEM) de l'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) et quatre experts en stratégie de marque de Tmall. Le programme vise à fournir une compréhension complète du marché de consommation dynamique de la Chine en combinant l'expertise académique de l'ACEM avec les connaissances du monde réel de Tmall.

DBIC Online and Tmall Join Forces to Launch “Doing Marketing in China Certificate Program”

Le programme « DBIC Online x Tmall Doing Marketing in China » propose huit cours en ligne conçus pour fournir aux apprenants des informations approfondies et des connaissances professionnelles sur le marketing en Chine. Après avoir suivi tous les cours en ligne et réussi les examens, les apprenants recevront un certificat délivré par l'Université Jiao Tong de Shanghai.

Pour vous inscrire au programme certifiant « Doing Marketing in China » et en savoir plus sur DBIC Online, veuillez consulter notre site officiel à l'adresse https://online.acem.sjtu.edu.cn/DBIC . Cette plateforme d'apprentissage en ligne pionnière, développée par l'Antai College of Economics and Management (ACEM), l'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU), est la première du genre dans le pays. Elle est spécifiquement conçue pour les apprenants internationaux. Elle propose une multitude de cours en ligne en anglais, axés sur l'écologie et les pratiques commerciales propres à la Chine. Grâce à DBIC Online, les apprenants peuvent élargir leurs connaissances sur la Chine, acquérir des compétences commerciales en Chine et consolider les bases de leurs futures études ou carrières.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098588/DBIC_Online_and_Tmall_Join_Forces_to_Launch__Doing_Marketing_in_China_Certificate_Program.jpg

SOURCE Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University