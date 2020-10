Vércer, solução definitiva para o cadastro atualizado de produtos

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- As novas demandas do consumidor impulsionam cada vez mais a transformação digital do varejo, que precisa atuar em diferentes formatos de negócios – como e-commerce e clique e retire. Esse cenário, requer maior atenção as informações, integração entre lojas físicas e virtuais, além da colaboração entre os parceiros da cadeia de abastecimento, trazendo uma nova dinâmica ao varejo.