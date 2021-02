Vércer: um ano de muito trabalho e resultados positivos

A Vércer surgiu, em janeiro de 2020, com um único objetivo: apoiar os varejistas na superação deste desafio, oferecendo Automatização e Produtividade no Cadastro de Produtos. O surgimento dessa plataforma foi resultado de uma joint venture entre a APAS (Associação Paulista de Supermercados - que hoje conta com mais de 1.500 supermercadistas associados - e a GS1 Brasil - que contribui com sua expertise em padrões globais e tecnologia.)

"Nascemos justamente para apoiar as empresas nessa jornada em busca da qualidade de dados. Somos uma startup que oferece serviços especializados de qualificação e compartilhamento de dados de produtos para indústria, varejo e e-commerce", afirmou Farias Souza, CEO da Vércer desde seu nascimento.

Em linhas gerais, a solução desenvolvida pela Vércer é a de modernizar o processo de cadastro de produtos, disponibilizando uma plataforma completa e integrada, na qual é possível inserir mais de 1200 informações por produto. Os dados são padronizados, atualizados e certificados, seguindo padrões internacionais, e podem ser facilmente acessados e compartilhados com parceiros comerciais.

Neste primeiro ciclo de atuação, já foi possível oferecer informações assertivas e acuradas, minimizando os erros e a inconsistência de dados. O sucesso nesse um ano de existência foi tanto que, atualmente, a Vércer já conta com inúmeros associados varejistas APAS que consomem os dados qualificados de produtos.

O trabalho desenvolvido pela equipe Vércer trouxe, também, parcerias significativas com empresas referências no mercado. Indústrias de vários seguimentos, que se uniram a fim de engajar a proposta e amplificar a importância em contar com uma plataforma que qualifique, melhore e agilize o cadastro de produtos.

Com o passar dos meses e com a grande ascensão da marca, a Vércer viu a necessidade de realizar uma integração com os ERP's (sistema integrado de gestão empresarial). Dentre as integrações realizadas, está a Bluesoft, uma empresa que desenvolve gestão de redes para varejistas, atacadistas e distribuidores. A ideia era melhorar, ainda mais, os serviços prestados para quem mais precisava.

Outra novidade conquistada em 2020 foi a mudança da Vércer para a INOVABRA, um dos maiores ecossistemas de inovação do país. Desde dezembro, A Vércer está alojada neste hub de inovação, tudo para buscar multiplicar as oportunidades de negócios e auxiliar ainda mais os clientes e parceiros, com novas soluções.

Todas as conquistas em um ano de existência não seriam possíveis se não fossem as parcerias firmadas com grandes associações espalhadas pelo Brasil. Hoje a Vércer conta com a ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) ABASE (Associação Baiana de Supermercados). AGOS (Associação Goiana de Supermercados), ASMAT (Associação de Supermercados de Mato Grosso) e claro, a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).

É muito importante que as associações busquem esse tipo de modernização que a Vércer oferece, uma vez que contribui para a melhoria da produtividade e qualidade cadastral de produtos, além de auxiliar no aprimoramento da exposição dos produtos, nas lojas físicas e no e-commerce.

Com a Vércer, os associados contam com uma base cadastral de produtos completa, acurada, e principalmente atualizada, o que contribui muito para que os erros sejam cada vez menores e o cadastramento de produtos seja de forma mais produtiva.

Vércer - Dados confiáveis conectando a cadeia de VALOR

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431674/tabloide_01_09_Vercer_V3.jpg

FONTE Vércer

SOURCE Vércer