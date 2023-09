Vereinigte Arabische Emirate (VAE) versammeln Polizeipräsidenten der UN-Friedenstruppen, um den Klimaschutz voranzutreiben, und rufen zum Einsetzen von „Klimabeobachtern" auf

ABU DHABI, VAE, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Vereinigten Arabischen Emirate, Gastgeber des bevorstehenden COP28-Klimagipfels, versammelten die Polizeiführung der UN-Friedensoperationen, um die Kapazitäten zu erweitern und den Klimaschutz in den Gebieten zu verbessern, die am meisten vom Klimawandel gefährdet sind. Zu diesem Zweck rufen die VAE zur dringenden Einrichtung einer UN-Klimabeobachtereinheit auf.

Die internationale Zusammenkunft, die vom 14. bis 17. September in Abu Dhabi stattfand und vom Innenministerium der VAE organisiert wurde, war so konzipiert, dass der Schwerpunkt auf die Einführung umweltfreundlicher und innovativer Vorgehensweisen bei den UN-Friedensoperationen gelegt wurde.

An der Veranstaltung nahmen Beamte der Friedensoperationen der Vereinten Nationen aus der ganzen Welt teil, darunter die UN-Polizeiabteilung der Dienststelle für Friedensoperationen, die Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (UNMISS), die Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA), die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO), die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Libyen (UNSMIL), die UN-Hilfsmission in Somalia (UNSOM), das Integrierte Büro der Vereinten Nationen in Haiti (BINUH) sowie wichtige Vertreter der VAE.

Im Zuge des arbeitsintensiven viertägigen UN-Seminars in Abu Dhabi befassten sich die Teilnehmer eingehend mit wichtigen Aspekten der UN-Friedensoperationen. Das Programm konzentrierte sich besonders auf die Verbesserung der Leistung, auf das Übernehmen von Verantwortung und auf die Anforderungen an die Fähigkeiten im Zuge von UN-Feldoperationen. Ein wichtiger Schwerpunkt war die Integration von modernster Technologie und sauberen Energielösungen im Einklang mit globalen Umweltzielen. Zum Abschluss des Seminars verpflichteten sich die Beamten gemeinsam dazu, wichtige Schritte in Richtung einer umweltfreundlichen Polizeiarbeit im Rahmen von Friedensoperationen zu unternehmen.

In seiner Rede über die Veranstaltung sagte Alexander Zuev, stellvertretender UN-Generalsekretär für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheitsinstitutionen:

„Heute kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, im Rahmen von Friedensoperationen wesentliche Schritte in Richtung einer umweltfreundlichen Polizeiarbeit zu unternehmen. Unsere gemeinsame Pflicht geht über die traditionellen Grenzen hinaus. Wir müssen uns nicht nur um die Erhaltung des Friedens bemühen, sondern auch um den Schutz des Planeten, der uns alle beherbergt. Als weltweit führende Organisation zur Förderung von Frieden und Sicherheit haben sich die Vereinten Nationen dem Ziel verschrieben, in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir möchten dem Innenministerium der VAE unseren aufrichtigen Dank für seine unschätzbare Partnerschaft und Unterstützung bei der Organisation dieses Seminars aussprechen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser fruchtbaren Partnerschaft in der Zukunft", sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär Zuev.

Der Polizeiberater der Vereinten Nationen von der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPO – Department for Peacekeeping Operations) und Mitglied des I2LEC-Lenkungsausschusses, Faisal Shahkar, fügte hinzu:

„Der Vorschlag, UN-Klimabeobachter einzusetzen, zielt auf ein äußerst relevantes Unterfangen ab, das einen entscheidenden Schritt in Richtung der Integration einer umweltbewussten Polizeiarbeit in das Gefüge der Friedensoperationen der Vereinten Nationen darstellen würde. In einer Welt, die von steigenden Temperaturen, zunehmender Nahrungsmittel- und Wasserunsicherheit sowie Umweltkriminalität geprägt ist, hat eine solche Initiative das Potenzial, unseren globalen Sicherheitsapparat zu stärken, insbesondere in gefährdeten Regionen. Die „Klimabeobachter" würden in Regionen entsandt, die mit durch den Klimawandel verursachten Ereignissen wie Großbränden, Überschwemmungen, Wirbelstürmen und anderen Katastrophen zu kämpfen haben. Ihre Aufgabe: das Vornehmen von Auswertungen nach Zwischenfällen und die Dokumentation wertvoller Erkenntnisse über die Vorbereitung auf den Klimawandel und die Reaktion der nationalen Strafverfolgungsbehörden. Wir prüfen sorgfältig die Möglichkeit, eine solche Einheit gemeinsam mit unseren Partnern bei der I2LEC und bei regionalen Polizeiorganisationen wie AFRIPOL, ASEANPOL, EUROPOL und AMERIPOL einzurichten", erklärte der UN-Polizeiberater von der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPO), Shahkar.

Lt. Col. (Oberstleutnant) Dana Humaid, Generaldirektorin des Büros für Internationale Angelegenheiten des Innenministeriums der VAE und Co-Vorsitzende der Internationalen Initiative für Strafverfolgung (I2LEC), betonte:

„Die VAE sind sich der tiefgreifenden positiven Auswirkungen bewusst, welche die UN-Friedenstruppen oder „Blauhelme" auf das Leben bestimmter gefährdeter Gemeinden und sogar ganzer Regionen haben, die von Konflikten geplagt werden. Die Integration umweltfreundlicher und innovativer polizeilicher Verfahren in die UN-Friedensoperationen ist von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir durch Zusammenarbeit und Kooperation unsere gemeinsame Stärke dazu nutzen können, die Sicherheit in den am stärksten von den klimatischen Herausforderungen betroffenen Gebieten zu verbessern. In diesem Zusammenhang sind die VAE der festen Überzeugung, dass die Einrichtung einer UN-Klimabeobachter-Einheit, die vom UNDPO geleitet werden könnte, dringend erforderlich ist. Diese Einheit sollte mit der Überwachung und der Reaktion auf mit dem Klima zusammenhängende Vorfälle beauftragt werden. Das Innenministerium der VAE hat diese Idee bereits mit den zuständigen UN-Beamten besprochen. Wir möchten noch einmal betonen, dass die VAE entschlossen sind, die entsprechende Unterstützung anzubieten, damit die Idee der „Klimabeobachter" so bald wie möglich in die Tat umgesetzt werden kann. Es besteht die Hoffnung, dass diese als „Grünhelme" bekannt werden, so wie die Friedenstruppen als „Blauhelme" bekannt sind", erklärte Oberstleutnant Humaid.

Informationen zum Beitrag der VAE zu internationalen Friedensoperationen

Seit der Ära des Gründervaters, des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan, sind die VAE ein Hauptakteur und ein wichtiger Partner, der zum Erfolg von Friedensinitiativen auf regionaler und internationaler Ebene beiträgt. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die VAE im Rahmen zahlreicher internationaler Initiativen an Friedensoperationen beteiligt. Im Jahr 1976 beteiligte sich das Land an der Arabischen Abschreckungstruppe im Libanon, um den Ausbruch eines Bürgerkriegs zu verhindern und den Frieden zu erhalten. 1994 unterstützten die VAE Bosnien nach dem Krieg mit Serbien und brachten ihre Besorgnis über das Leid der bosnischen Muslime zum Ausdruck. Sie leisteten auch einen Beitrag zu zahlreichen humanitären Projekten, die dem Wiederaufbau Bosniens dienten. 1999 errichteten die Streitkräfte der VAE ein Lager In Kukes, Albanien, um Tausenden von kosovarischen Flüchtlingen in Albanien Obdach zu geben, und nahmen an Friedenssicherungseinsätzen im Kosovo teil. Die VAE waren damit das einzige muslimische Land, das sich nach Zustimmung der NATO den Friedenstruppen im Kosovo anschloss. Im Jahr 2003 beteiligten sich die VAE mit über 1.200 Soldaten an Friedensoperationen, die eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der humanitären Hilfe für die afghanische Bevölkerung spielten.

Informationen zu I2LEC

Bei I2LEC handelt es sich um eine globale Initiative, die vom Innenministerium (MOI) der VAE in Partnerschaft mit dem UNODC geleitet wird und auf die Sensibilisierung, den Aufbau von Kapazitäten und die Erforschung von Straftaten, die Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel haben, sowie auf die Reaktion der weltweiten Strafverfolgungsbehörden auf die sich entwickelnden Szenarien des Klimawandels abzielt. Zusätzlich zum Vertreter des UNDPO versammelt der I2LEC-Lenkungsausschuss hochrangige Vertreter von internationalen Organisation wie UNODC, INTERPOL, die Gemeinsamen Umwelteinheit von UNEP und OCHA, EUROPOL, ESRI und dem Innenministerium der VAE.

