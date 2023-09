Les Émirats arabes unis réunissent les chefs de police des opérations de maintien de la paix de l'ONU pour promouvoir l'action climatique, et appellent à la création d'« observateurs du climat »

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Émirats arabes unis, hôtes du prochain sommet sur le climat COP28, ont réuni les chefs de police des opérations de paix des Nations unies afin de renforcer les capacités et d'améliorer l'action climatique dans les zones les plus vulnérables au changement climatique. À cette fin, les Émirats arabes unis appellent à la création urgente d'une unité d'observateurs des Nations unies pour les incidents climatiques.

La rencontre internationale, qui s'est déroulée du 14 au 17 septembre à Abou Dabi et a été organisée par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, avait pour but de mettre l'accent sur l'adoption de pratiques innovantes et respectueuses de l'environnement dans le cadre des opérations de paix des Nations unies.

L'événement a rassemblé des fonctionnaires des opérations de paix des Nations Unies du monde entier, y compris la Division de la police des Nations Unies du Département des opérations de paix, la Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), la Mission de soutien des Nations Unies en Libye (UNSMIL), la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM), le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), ainsi que des représentants clés des Émirats arabes unis.

Au cours des quatre journées intensives de l'atelier de l'ONU à Abou Dabi, les participants ont approfondi les aspects critiques des opérations de paix de l'ONU. Le programme a mis l'accent sur l'amélioration des performances, de la responsabilité et des exigences en matière de capacités au sein des opérations de l'ONU sur le terrain. L'intégration de technologies de pointe et de solutions énergétiques propres, dans le respect des objectifs environnementaux mondiaux, a été au cœur des débats. À l'issue de l'atelier, les fonctionnaires se sont collectivement engagés à prendre des mesures essentielles en faveur d'une police respectueuse de l'environnement dans le cadre des opérations de paix.

Alexander Zuev, sous-secrétaire général des Nations unies chargé de l'État de droit et des institutions chargées de la sécurité, a déclaré à propos de cet événement :

« Aujourd'hui, on ne saurait trop insister sur l'importance de prendre des mesures essentielles en faveur d'une police respectueuse de l'environnement dans le cadre des opérations de paix. Notre devoir collectif transcende les frontières traditionnelles. Nous devons nous efforcer non seulement de maintenir la paix, mais aussi de protéger la planète qui nous nourrit tous. Les Nations unies, en tant que leader mondial dans la promotion de la paix et de la sécurité, s'engagent à montrer l'exemple à cet égard. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis pour son partenariat et son soutien inestimables dans l'organisation de cet atelier. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat fructueux à l'avenir. »

Faisal Shahkar, conseiller de la police des Nations unies auprès du DPO et membre du comité directeur d'I2LEC, a ajouté :

« La proposition d'établir des observateurs de l'ONU pour les incidents climatiques est une initiative extrêmement pertinente, qui représenterait un pas décisif vers l'intégration d'une police respectueuse de l'environnement dans le tissu des opérations de paix de l'ONU. Dans un monde marqué par la hausse des températures, l'insécurité alimentaire et hydrique croissante, ainsi que les crimes contre l'environnement, cette initiative pourrait renforcer notre appareil de sécurité mondial, en particulier dans les régions vulnérables. Les "observateurs du climat" seraient envoyés dans les régions confrontées à des événements induits par le changement climatique, tels que les grands incendies, les inondations, les ouragans, etc. Leur mission : procéder à des évaluations post-incident et recueillir des informations précieuses sur la préparation et la réaction des autorités nationales chargées de l'application de la loi face au changement climatique. Nous étudions attentivement la possibilité de déployer cette unité avec nos partenaires de l'I2LEC et les organisations policières régionales telles que AFRIPOL, ASEANPOL, EUROPOL, AMERIPOL.

Le lieutenant-colonel Dana Humaid, directeur général du Bureau des affaires internationales du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et coprésident de l'Initiative internationale pour l'application de la loi (I2LEC), a souligné :

« Les Émirats arabes unis sont tout à fait conscients de l'impact positif que les Casques bleus de l'ONU ont sur la vie de certaines communautés vulnérables et même de régions entières en proie à des conflits. L'intégration de pratiques policières innovantes et respectueuses de l'environnement dans les opérations de paix de l'ONU est essentielle pour soutenir l'action climatique. Cela dit, grâce à la collaboration et à la coopération, nous sommes confiants dans notre capacité à tirer parti de notre force collective pour renforcer la sécurité dans les zones les plus touchées par les défis climatiques. À cet égard, les Émirats arabes unis croient fermement qu'il est urgent de créer une unité d'observateurs des Nations unies pour les incidents climatiques, qui pourrait être dirigée par le PNUD. Cette unité devrait être chargée de surveiller les incidents liés au climat et d'y répondre. Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a déjà discuté de cette idée avec les responsables des Nations unies concernés. Nous tenons à rappeler que les Émirats arabes unis sont déterminés à apporter le soutien nécessaire pour que l'idée des "observateurs du climat" devienne réalité le plus rapidement possible et qu'ils soient reconnus, nous l'espérons, comme des "casques verts", de la même manière que les soldats de la paix sont connus sous le nom de "casques bleus". »

À propos de la contribution des Émirats arabes unis aux opérations internationales de maintien de la paix

Depuis l'époque du père fondateur, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, les Émirats arabes unis ont été un acteur clé et un partenaire important, qui a contribué à la réussite des initiatives de paix tant au niveau régional qu'international. Au cours des dernières décennies, les Émirats arabes unis ont participé à des opérations de paix dans le cadre de nombreuses initiatives internationales. En 1976, le pays a pris part à la Force arabe de dissuasion au Liban afin d'empêcher l'éclatement d'une guerre civile et de maintenir la paix. En 1994, les Émirats arabes unis ont soutenu la Bosnie après sa guerre avec la Serbie et ont exprimé leur inquiétude face aux souffrances des musulmans bosniaques. Ils ont également contribué à de nombreux projets humanitaires visant à aider la Bosnie à se reconstruire. En 1999, les forces armées des Émirats arabes unis ont construit un camp à Kukes, en Albanie, pour abriter des milliers de réfugiés kosovars en Albanie et ont participé aux opérations de paix au Kosovo, étant le seul pays musulman à envoyer des forces pour rejoindre les forces de maintien de la paix au Kosovo avec l'approbation de l'OTAN. En 2003, les Émirats arabes unis ont participé à des opérations de paix avec plus de 1 200 soldats, qui ont joué un rôle clé dans l'acheminement d'aide humanitaire au peuple afghan.

À propos de I2LEC

I2LEC est une initiative mondiale, menée par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis en partenariat avec l'ONUDC, qui vise à sensibiliser, à renforcer les capacités et à mener des recherches sur les crimes qui affectent l'environnement et le changement climatique, ainsi que sur la réponse de la communauté mondiale des forces de l'ordre à l'évolution des scénarios du changement climatique. Outre le représentant du PNUD, le comité directeur d'I2LEC rassemble des représentants de haut niveau d'organismes internationaux tels que l'ONUDC, INTERPOL, l'unité environnementale conjointe PNUE/OCHA, EUROPOL, ESRI et le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.

SOURCE The UAE Ministry of Interior