Veruska Toledo, a fotógrafa e empreendedora que é sucesso em todo o Brasil

Um dos projetos mais visionários e encantadores da fotógrafa e empresária, será inaugurado em 2020, trata-se do Instituto de Treinamento Veruska Toledo. Projeto este, que pretende ajudar profissionais da fotografia de todas as partes do Brasil, através de cursos técnicos, visando capacitá-los e treiná-los de forma inovadora. Posteriormente, o Instituto também contará com cursos de capacitação na área de desenvolvimento pessoal e profissional.

A fotógrafa que também viaja o Brasil participando e realizando workshops, palestras e exposições, só tem visto sua carreira crescendo e sendo reconhecida. Recentemente, a fotógrafa realizou um ensaio com a famosa modelo e blogueira Rafa Kalimann, que teve como tema as "Asas de Anjo", tal ensaio gerou muita repercussão e foi sucesso absoluto, virando febre entre mulheres de todo o país, aumentando ainda mais a procura por Veruska e seu estúdio.

A verdade é que Veruska Toledo ainda vai dar muito o que falar, seja por conta da sua carreira já consolidada e reconhecida como fotógrafa ou pelo seu modo arrojado e inovador de empreender.

Empresa de Assessoria: Plataforma Digital Redes assessoria e Comunicação

Wpp:6298411-1157

E-mail: contato@diegofilho.com.br

Site: https://www.diegofilho.com.br/

FONTE Veruska Toledo

Related Links

https://www.instagram.com/veruskatoledo_fotografia/



SOURCE Veruska Toledo