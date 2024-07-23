vHive, Güneş Enerjisi Çiftliklerinin Enerji Üretimini Optimize Etmek için Otomatik Denetim ve Analitik Çözümünü Tanıttı

vHive, Kamu Hizmeti Ölçeğindeki Güneş Enerjisi Çiftliklerinin Kendi Kendine Denetlenmesini Sağlayarak Arıza Çözümünü ve Enerji Üretiminin İyileştirilmesini Hızlandırıyor.

NEW YORK, 23 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Kurumsal varlıkların dijitalleştirilmesine yönelik Dijital İkiz yazılımında dünya lideri olan vHive, güneş enerjisi çiftliklerinin otonom dijitalleştirilmesi ve yapay zeka analizi için tasarlanan en son ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu. vHive'ın benzersiz uçtan uca güneş enerjisi dijitalleştirme çözümü, güç anormalliklerinin, bunların temel nedenlerinin ve güç kaybı üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir görünümünü sunuyor. Bu bilgiler, güneş enerjisi üreticilerinin ve İşletme ve Bakım servis ekiplerinin onarımları önceliklendirmesini ve hızlandırmasını sağlayarak en yüksek üretim performansını garanti eder.

Şirketin patentli Auto-Discovery™ ve Multi-Drone teknolojisi, tamamen otonom bir süreçte tutarlı ve verimli veri yakalama sağlar. Bu, kurum içi periyodik denetimlerin daha sık yapılmasına olanak tanır ve sorunların erken tespit edilip çözülmesini sağlayarak enerji üretimini artırır. Sonuç olarak, çoklu drone teknolojisi yerinde denetim sürelerini kısalttığı için müşteriler sahada harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, paralel olarak çalışan birden fazla dronun otonom kullanımı, benzer güneş ışığı koşullarında tüm güneş alanını ölçerek yakalanan verilerin kalitesini artırır. Bu, içgörü süresini hızlandırır ve sonuçta optimum MW çıktısı elde edilir.

Gelişmiş yapay zeka analitiği ile desteklenen Dijital İkiz platformu, hem portföy genelinde kapsamlı bir genel bakış hem de bireysel modüller ve alt modüller için ayrıntılı inceleme yetenekleri sunar. Bu ayrıntılı denetim araçları, bakım ekiplerinin onarımlara öncelik vermesine ve bakım döngülerini optimize etmesine yardımcı olur. Ayrıca platform, hem rüzgar türbini hem de güneş enerjisi denetimleri dahil olmak üzere çeşitli varlık türlerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır ve tüm yenilenebilir enerji kaynaklarınızı tek bir yerden yönetmek için birleşik bir çözüm sağlar. Bu tek doğruluk kaynağı, tüm rüzgar ve güneş portföyünüzde kolaylaştırılmış operasyonlar, verimli yönetim ve maksimum performans sağlar.

"Güneş enerjisi çiftliği sahipleri, manuel veya yıllık drone denetimlerinin sınırlamaları nedeniyle genellikle önemli kayıplar yaşamaktadır. Çözümümüz, tespit edilen sorunlar ve bunların genel performans üzerindeki etkileri hakkında anında içgörü sağlayarak sık denetimler gerçekleştirmenin en etkili yolunu sunuyor," diyor Tomer Daniel, Kurucu Ortak ve CTO. "vHive, denetim sürecini basitleştirerek varlıkların denetlenmesi için üçüncü taraflara olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor ve müşterilerimizin yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkarmasını, operasyonel maliyetleri azaltmasını ve çalışan güvenliğini artırmasını sağlıyor".

vHive hakkında:

vHive, Dijital İkiz yazılım çözümlerinde küresel bir liderdir ve veri odaklı karar verme yoluyla işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırır. Son teknoloji yazılımımız, işletmelerin saha varlıklarını dijitalleştirmek, yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkarmak, operasyonel maliyetleri azaltmak ve çalışan güvenliğini artırmak için otonom drone kovanları kullanmalarını sağlar. 2016 yılında kurulan vHive'ın etkili çözümleri Telekomünikasyon, Yenilenebilir Enerji ve diğer çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Beş kıtada ve 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren şirket 36,5 milyon dolar fon sağlamıştır.

Daha fazla bilgi için www.vHive.ai.

Medya soruları veya daha fazla bilgi için lütfen ile iletişime geçin:

Naomi S. Zamir

Pazarlama Direktörü

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785617/vHive_Logo.jpg