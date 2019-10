Vidalink lança aplicativo de bem-estar com objetivo de se tornar referência em wellness no segmento corporativo

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Com o compromisso de proporcionar mais qualidade de vida a milhões de brasileiros, a Vidalink dá mais um passo importante em sua jornada de evolução para se consolidar como a maior WellTech do Brasil. A empresa lançou oficialmente para o mercado o seu novo aplicativo, desenvolvido em parceria com a IBM Interactive Experience. O app é o principal canal de interação da empresa com os usuários de seu Plano de Bem-Estar corporativo.

Por meio do app Vidalink, fácil e rápido de usar, usuários podem: identificar as farmácias com os melhores preços, com base no histórico de compras da comunidade de usuários; visualizar uma estimativa do preço final que pagará em cada loja com base em seu nível de subsídio; localizar a farmácia mais próxima via geolocalização; descobrir as lojas com a melhor experiência de acordo com a avaliação de outros usuários; conferir saldos e limites de seu plano de um jeito rápido e fácil e contar com mais segurança, por meio do exclusivo token antifraude.

Em 2019, a Vidalink evoluiu de uma HealthTech focada exclusivamente no acesso a medicamentos para o conceito mais humanizado de uma WellTech. Com a criação do Plano de Bem-Estar, aumentou a abrangência de atuação para fomentar o poder da "filosofia do bem-estar" (wellness), oferecendo aos clientes um benefício corporativo que leva mais qualidade de vida aos seus colaboradores. "Tudo isso, por meio da criação de novos serviços acompanhados por investimentos significativos em tecnologia para empoderar usuários colocando suas necessidades em primeiro lugar", explica o CEO e co-fundador da Vidalink, Luis González.

As coberturas do Plano de Bem-Estar Vidalink incluem a oferta de preços exclusivos em produtos de alimentação saudável, subsídios a partir de 50% para a compra de medicamentos, além de suporte e monitoramento à adesão dos colaboradores aos tratamentos de saúde mental, identificando mudanças que podem comprometer os resultados. "Temos uma cultura de inovação para estarmos sempre à frente, nos antecipando às tendências de mercado para que sejamos referência em benefícios corporativos no Brasil", diz o CEO.

A Vidalink, fundada no ano 2000, se consolidou com a maior WellTech do Brasil sendo a única a oferecer o Plano de Bem-estar, benefício corporativo com coberturas que incluem alimentação saudável, saúde mental e subsídio em medicamentos. Tudo isso amparada pela CVS Health, maior empresa de saúde do mundo.

