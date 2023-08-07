Virgin Active запускает программу лояльности на базе разработок компании Comarch

News provided by

Comarch

07 Aug, 2023, 09:00 ET

КРАКОВ, Польша, 7 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Virgin Active, один из ведущих мировых клубов здоровья, выбирает IT-компанию Comarch в качестве поставщика нового решения для управления программой лояльности. Используя возможности платформы ComarchLoyalty Management, компания Virgin Active надеется повысить показатели качества обслуживания, удержания и вовлеченности своих участников.

Запуск нового приложения Virgin Active App и программы наград Virgin Active Rewards призван сделать здоровый образ жизни более доступным для участников. Сейчас Virgin Active вознаграждает своих участников с помощью полностью интегрированной программы вознаграждений в новом приложении.

«Мы создали новое приложение с учетом опыта наших участников, сосредоточившись на том, как мы можем еще больше их вовлечь и помочь им на пути к оздоровлению. Мы понимаем, что люди полагаются на цифровые платформы для получения советов в сфере фитнеса, и наша цель в разработке приложения состояла в объединении цифрового и физического миров, чтобы укреплять и развивать отношения с нашими участниками», — заявил Дин Коварски (Dean Kowarski), генеральный директор группы Virgin Active. 

Компания Comarch, обладающая более чем 30-летним опытом работы в отрасли, имеет навыки и инструменты для обеспечения успешной реализации привлекательной программы лояльности.

С первой же встречи у команды Virgin Active было четкое видение и миссия программы, которую они хотели запустить. Благодаря нашей активной работе в Южной Африке и опыту в различных отраслях бизнеса с системами лояльности, компания Comarch помогла команде VA своевременно представить программу своим клиентам. Я очень горжусь тем, что компания Virgin Active не только выбрала наше решение для управления программой лояльности, но также решила использовать один из наших центров обработки данных для его работы. Тесное сотрудничество между двумя командами продолжается, и я воодушевлен тем, что ждет нас впереди, а также рад тому, какую пользу мы принесем участникам программы Virgin Active Rewards. — Якуб Соха (Jakub Socha), директор по продажам компании Comarch

ИНФОРМАЦИЯ О VIRGIN ACTIVE 

Virgin Active — это сеть клубов здоровья в Южной Африке, Ботсване, Намибии, Италии, Австралии, Сингапуре, Таиланде и Великобритании. Бренд насчитывает около 1 миллиона участников в Южной Африке, которые имеют доступ к его эксклюзивной программе занятий, услугам ведущих экспертов и 238 фитнес-клубам на четырех континентах.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ COMARCH

Comarch — это международная IT-компания с более чем 30-летним опытом разработки и создания решений в области технологий управления программами лояльности. Компания Comarch, признанная в 2023 году аналитическим агентством Forrester Wave одной из ведущих компаний-поставщиков технологических решений для управления программами лояльности, имеет на своем счету более 120 успешно реализованных инициатив в области управления программами лояльности в 50 странах.

Более подробная информация о решениях Comarch для управления программами лояльности представлена здесь.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1120901/COMARCH_Logo.jpg

SOURCE Comarch

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