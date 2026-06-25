Visión y Compromiso lanza la unidad móvil del programa MOVES para ampliar los servicios de salud en todo el condado de Los Ángeles, con el apoyo de la Centene Foundation y Health Net

LOS ÁNGELES, 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Visión y Compromiso lanza el programa MOVES (Alcance Móvil para Apoyo Vulnerable y Comprometido), una nueva iniciativa que desplegará unidades móviles de salud dirigidas por promotoras en todo el condado de Los Ángeles para ampliar el acceso a exámenes de salud, orientación para acceder a servicios de atención, educación sobre la salud y servicios de apoyo social en comunidades desatendidas.

Health Net of California Centene Foundation

El programa, posible gracias a una subvención de $1.8 millones de la Centene Foundation y Health Net, tendrá una duración de tres años y se espera que llegue a más de 10,000 beneficiarios de Medi-Cal y miembros de la comunidad mediante alianzas con organizaciones comunitarias de confianza.

El lanzamiento se conmemorará con una ceremonia de corte de cinta en el Ayuntamiento de Pacoima, 13520 Van Nuys Blvd, Pacoima, CA 91331, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

MOVES hará lo siguiente:

Brindar servicios esenciales que mejoran la atención integral de la persona, aumentan el acceso y mejoran los resultados de salud para más de 10,000 miembros de la comunidad y de Medi-Cal en comunidades desatendidas en todo el condado de Los Ángeles.

Apoyar las las metas estatales Bold Goals del Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) para abordar las brechas en la atención, reducir las disparidades de salud, promover la equidad en salud y construir confianza y participación comunitaria duraderas.

Desplegar unidades móviles de salud dirigidas por promotoras y atendidas por promotoras capacitadas, una enfermera registrada y un coordinador de alcance comunitario para ofrecer exámenes de salud gratuitos, educación sobre el manejo de enfermedades crónicas, acceso a atención especializada y referencias a apoyos sociales como apoyo de doulas, asistencia alimentaria, orientación para vivienda y servicios de salud conductual.

Colaborar con organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, escuelas, clínicas de salud locales y otros socios comunitarios de confianza.

Usar enfoques basados en datos para identificar áreas con mayor vulnerabilidad social y realizar evaluaciones en tiempo real sobre el uso de servicios, la satisfacción de los pacientes, los resultados de salud y las referencias para necesidades sociales.

"Creemos que la atención médica debe llegar a las personas, en los lugares donde viven, trabajan y construyen comunidad", dijo Maria Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso. "A través del programa MOVES, las comunidades pueden acceder a servicios de atención médica integral y apoyo para el bienestar. Al hacerlo, estamos ampliando nuestro compromiso de elevar soluciones impulsadas por la comunidad y crear un Los Ángeles más saludable por muchos años más".

El programa también apoya la iniciativa de las metas estatales Bold Goals del Departamento de Servicios de Atención Médica de California al ayudar a abordar las brechas en la atención, reducir las disparidades de salud, promover la equidad en salud y fortalecer la participación comunitaria.

"La nueva unidad móvil es clave, pero lo más importante es el modelo de atención que la respalda", dijo Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal de Health Net. "Programas como MOVES funcionan porque se construyen sobre alianzas locales de confianza y están diseñados para perdurar. Cuando invertimos en enfoques que las comunidades ayudan a diseñar y sostener, hacemos más que ampliar el acceso; estamos construyendo un sistema de atención más confiable y conectado".

Para las promotoras del programa, la unidad móvil crea nuevas oportunidades para conectar a los residentes con servicios y apoyo.

"Servir a la comunidad a través de la unidad móvil significa poder acercar apoyo, orientación y recursos a las personas que a menudo enfrentan barreras para acceder a servicios de salud y bienestar", dijo Jose García Lopez, promotor de MOVES. "La unidad móvil permite brindar atención de una manera más accesible y centrada en las personas, creando un espacio de confianza donde las personas se sienten escuchadas y apoyadas".

Junto con el apoyo clínico de enfermeras, MOVES crea oportunidades para una interacción más significativa y una atención continua que va más allá de los esfuerzos tradicionales. En lugar de esperar que las comunidades naveguen sistemas complejos por su cuenta, el programa lleva apoyo de confianza a los lugares donde las personas ya viven.

A través de educación sobre la salud, servicios de prevención y conexiones con la atención, MOVES está diseñado para apoyar comunidades más saludables, honrando la dignidad, la equidad y la conveniencia.

Visión y Compromiso:

Creada por promotoras para promotoras, Visión y Compromiso es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional que ha fortalecido el liderazgo y el impacto de las promotoras durante más de 20 años mediante capacitación, abogacía y desarrollo de liderazgo. Con raíces en el servicio de corazón, la organización promueve un alcance comunitario cultural y lingüísticamente relevante, así como la equidad en salud y la justicia social en comunidades desatendidas. Obtenga más información en visionycompromiso.org.

FUENTE Health Net, LLC; Visión y Compromiso