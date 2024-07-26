Vistex совместно с ведущим ритейлером WHSmith оптимизирует управление доходами поставщиков

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Vistex, Inc.

Jul 26, 2024, 00:13 ET

ЛОНДОН, 26 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Vistex, мировой лидер в области программных решений для управления ценообразованием, торговлей, роялти и материальным стимулированием, объявила о сотрудничестве WHSmith с Vistex с целью использования ее корпоративного программного обеспечения по модели SaaS для оптимизации процессов управления доходами поставщиков гиганта розничной торговли.

WHSmith постоянно ищет пути оптимизации эффективности своей хозяйственной деятельности и обеспечения надежного финансового управления. Внедрение комплексного решения Vistex для предоставления скидок поставщикам упростит весь процесс предоставления скидок, от управления соглашениями и начислениями до расчетов, повысив прозрачность и улучшив контроль финансовых транзакций.

Ключевые преимущества решения Vistex:

  • Повышенная точность и эффективность: автоматизирует расчет и отслеживание доходов поставщиков, сокращая ошибки, связанные с выполнением соответствующей работы вручную, и снижая административные накладные расходы.
  • Более наглядное представление: позволяет видеть в режиме реального времени результаты анализа программ поставщиков, что дает возможность принимать более правильные решения и осуществлять стратегическое планирование.
  • Полная интеграция: легко интегрируется с существующими ERP-системами WHSmith, обеспечивая согласованный и единообразный подход к финансовому управлению.
  • Соблюдение нормативных требований и контроль: обеспечивает соответствие всех программ поставщиков установленным требованиям, улучшая контроль за деятельностью, связанной с доходами поставщиков.

«Мы рады сотрудничать с Vistex для дальнейшего улучшения управления доходами наших поставщиков, — сказал Фил Уэллс (Phil Wells), директор WHSmith по коммерческим преобразованиям. — Проверенный опыт и инновационные решения Vistex позволят нам оптимизировать наши процессы, повысить точность и, в конечном итоге, улучшить финансовые результаты деятельности нашего предприятия».

Решения Vistex известны надежностью функционирования и способностью справляться со сложными бизнес-сценариями. Внедряя технологию Vistex, WHSmith ставить перед собой задачу оптимизировать процессы управления доходами своих поставщиков, тем самым укрепляя свою приверженность совершенствованию хозяйственной деятельности и финансовой добросовестности.

«Мы гордимся, что поддерживаем WHSmith на их пути к улучшению финансового управления, — сказал Амос Бигун (Amos Biegun), генеральный директор Vistex. — Наши решения предназначены для обеспечения компаний инструментами, необходимыми для эффективного управления сложными финансовыми процессами, и мы с нетерпением ждем успешного сотрудничества с WHSmith».

Внедрение решения Vistex для управления скидками для поставщиков приведет к дальнейшим улучшениям для WHSmith, поскольку эта организация продолжает внедрять инновации и оптимизировать свою коммерческую деятельность.

О компании WHSmith: WHSmith является ведущим мировым ритейлером для путешествующих клиентов по всему миру. Наличие больше 1700 магазинов в 30 странах мира позволяет компании WHSmith предлагать клиентам широкий спектр предметов первой необходимости для путешествий, в том числе книги, газеты и журналы, цифровые аксессуары, еду и напитки.

О компании Vistex: решения Vistex помогают компаниям управлять критически важными процессами. Имея множество программ, связанных с ценообразованием, торговлей, роялти и системами поощрений, бывает сложно отследить денежные потоки, не говоря уже о влиянии этого на доходы и чистую прибыль. Vistex помогает заинтересованным лицам в компании видеть цифры, видеть, что действительно работает, и знать, что делать дальше, чтобы каждый потраченный или заработанный доллар действительно стимулировал рост, а не просто дополнительные расходы. Ведущие мировые компании в самых разных отраслях каждый день доверяются Vistex ради процветания бизнеса. Посетите www.vistex.com.

Только для запросов прессы:

Vistex, Inc.
Алекс Денерт (Alex Dehnert)
(847) 490-0420
[email protected]

Пресс-служба WHSmith
[email protected]
01793 563354

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