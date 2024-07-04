Visure Solutions, Inc. Electra IC ile Stratejik Ortaklık Kurarak Türkiye ve Orta Doğu'daki Varlığını Genişletiyor

SAN FRANCISCO, 4 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Gereksinim yönetimi ve ALM çözümlerinde lider olan Visure Solutions, Inc. Türkiye ve Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmek için Electra IC ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu işbirliği, özellikle ASIC/FPGA tasarımına odaklanarak ve Doğrulama ve Geçerleme süreçlerini kolaylaştırarak EDA endüstrisi için DO-254 sertifikasyonundaki yetenekleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Visure Solutions, Inc. kapsamlı yaşam döngüsü yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmıştır ve ürün geliştirmenin başlangıcından dağıtımına kadar verimli bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırır. DO-178/C, DO-254, EN-50129, IEC 61508, ISO 26262 ve IEC 62304 standartlarına uyum konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan şirket, Türkiye ve Orta Doğu'daki sertifikasyon süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

ASIC/FPGA geliştirme ve gömülü sistemler alanındaki uzmanlığıyla tanınan Electra IC, DO-254 ve ISO-26262 de dahil olmak üzere Fonksiyonel Güvenlik Uyumluluğu konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Visure Solutions, Inc. ile yapılan ortaklık, Doğrulama ve Onaylamayı optimize eden ve ASIC/FPGA Tasarımını destekleyen entegre çözümler sunmaya ve aynı zamanda fonksiyonel güvenlik standartlarına uyulmasını sağlamaya hazırdır.

Visure Solutions, Inc. CEO'su Dr. Moustapha Tadlaoui heyecanını dile getirdi: "Electra IC ile işbirliğimiz güçlü yönlerimizi ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı bir araya getiriyor. Birlikte, gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve EDA endüstrisine olağanüstü destek sağlamak için iyi bir konumdayız."

Electra IC CEO'su Ates Berna, ortaklığın potansiyelinin altını çizdi: "Visure Solutions, Inc. şirketinin gelişmiş ALM çözümlerini, özellikle DO-254 alanındaki sertifikasyon yönetimi uzmanlığımızla birleştirerek, ürün geliştirmeyi hızlandırmak ve iş hedeflerine ulaşmak için kapsamlı araçlar sunuyoruz."

Yenilikçiliği, işbirliğini ve müşteri değerini vurgulayan ittifak, endüstri standartlarını yeniden tanımlamayı ve rekabetçi pazarlarda başarı için kuruluşları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Visure Solutions'tan Louis Arduin ve Electra IC'den Ates Berna'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Master The Verification Challenge in IC SoC Design" başlıklı webinar kaydımıza göz atarak, kolaylaştırılmış doğrulama süreçleri için gereksinim yönetimi ve izleme alanındaki en iyi uygulamaları ve gerçek dünya örnek olaylarını keşfedin.

Visure Solutions, Inc. ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi için https://visuresolutions.com/ adresini ziyaret edin.

Electra IC ve teklifleri hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.electraic.com/ adresini ziyaret edin.