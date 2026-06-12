Volta Labs erweitert das Twist-Hybrid-Capture-Portfolio für Callisto™ mit der Einführung von Twist Fast Hyb

Die Twist Fast Hyb App ergänzt die Standard Hyb v2 App von Twist auf Callisto und bietet Labors einen vollständig automatisierten Ansatz für die Zielanreicherung – mit gleichbleibender Qualität von Lauf zu Lauf und einer Durchlaufzeit von nur einem Tag

BOSTON, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, ein Unternehmen für Genomik-Anwendungen, das die Probenvorbereitung für das Next-Generation-Sequencing (NGS) durch Automatisierung revolutioniert, gab heute die Einführung der App für das „Fast Hybridization Kit" von Twist Bioscience auf dem Callisto™-System zur Probenvorbereitung bekannt. Mit dieser Einführung sind nun zwei der wichtigsten Hybrid-Capture-Workflows von Twist – Fast Hybridization und Standard Hybridization v2 – als automatisierte Apps auf Callisto verfügbar.

Die in Zusammenarbeit mit Twist Bioscience entwickelte Fast Hyb App automatisiert einen der komplexesten und arbeitsintensivsten Schritte bei der NGS-Probenvorbereitung – die hybridisierungsbasierte Zielanreicherung – und ermöglicht einen vollständig unbeaufsichtigten Arbeitsablauf auf Callisto. Durch die Integration des Fast-Hyb-Protokolls von Twist in die digitale Fluidik-Plattform von Callisto können Labore von einer herkömmlichen Hybridisierung über Nacht zu einem Workflow wechseln, bei dem die Probe noch am selben Tag direkt in den Sequenzer gelangt, ohne dass dadurch der Arbeitsaufwand steigt.

Die auf Hybrid-Capture basierende Zielanreicherung ist schwer zu automatisieren und erfordert eine präzise Temperaturregelung, wiederholte Manipulation der Magnetkügelchen sowie eine sorgfältige manuelle Technik, die zu Variabilität zwischen den Durchläufen und zwischen den Bedienern führen kann. Die Twist Fast Hyb App beseitigt diese Belastung. Nach der Amplifikation führt Callisto das Protokoll automatisch aus, einschließlich Temperaturregelung und Kügelchenhandhabung, sodass Labore konsistente Ergebnisse ohne ständige Überwachung erhalten.

Entscheidend ist, dass die Twist Fast Hyb App Konsistenz von Lauf zu Lauf gewährleistet und Schwankungen zwischen den Bedienern beseitigt – eine der hartnäckigsten Fehlerquellen bei der manuellen Zielanreicherung. In Tests erzielte Callisto eine Sequenzierungsleistung, die der manuellen Vorbereitung entsprach, mit vergleichbaren Qualitätskontrollkennzahlen (QC), darunter Fold-80, Abdeckungsgleichmäßigkeit und AT/GC-Dropout. Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass Labore einen schwierigen Arbeitsablauf automatisieren und die Durchlaufzeit verkürzen können, während sie gleichzeitig die Leistung beibehalten, die sie von der manuellen Vorbereitung erwarten.

„Die Target-Anreicherung ist einer der am schwierigsten zu automatisierenden Arbeitsabläufe, und es ist einer, bei dem schon kleine Unterschiede in der Technik die Ergebnisse verändern können", sagte Udayan Umapathi, CEO und Gründer von Volta Labs. „Mit der Twist Fast Hyb App erhalten Labore eine vollständig automatisierte Version des Fast-Hybridisierungs-Protokolls von Twist, die die gleiche Leistung wie die manuelle Methode bietet, jedoch mit der von der Automatisierung garantierten Konsistenz von Lauf zu Lauf und einer Durchlaufzeit, die sich in Stunden statt über Nacht bemisst. Und da nun sowohl Fast- als auch Standard-Hybridisierung auf Callisto verfügbar sind, können Labore ihr gesamtes Spektrum an Twist-Hybrid-Capture-Anwendungen auf einer einzigen automatisierten Plattform ausführen."

Die Twist Fast Hyb App eignet sich besonders für Labore, die umfassende Krebsprofilierungen, Ganzexomsequenzierungen und andere gezielte Sequenzierungsanwendungen durchführen, wo Teams unter ständigem Druck stehen, Ergebnisse schneller zu liefern und gleichzeitig die operative Komplexität sowie begrenzte personelle Kapazitäten zu bewältigen.

„Durch die Erweiterung unseres gesamten Hybrid-Capture-Portfolios auf dem Callisto von Volta Labs bieten wir Labors die ultimative Flexibilität, nahtlos zwischen unterschiedlichen Zeit- und Leistungsanforderungen zu wechseln", sagte Emily M. Leproust, CEO und Mitbegründerin von Twist Bioscience. „Fortschrittliche Automatisierung ist entscheidend, um die Einführungshürden zu senken und es Kunden einfacher denn je zu machen, leistungsstarke Target-Enrichment-Lösungen zu implementieren, ohne die betrieblichen Probleme manueller Arbeitsabläufe."

Die Twist Fast Hyb App ist ab sofort auf dem Callisto Sample Prep System verfügbar und ergänzt die Twist Standard Hyb v2 App.

Informationen zu Volta Labs

Das 2018 am MIT gegründete Unternehmen Volta Labs verändert die genomische Probenvorbereitung mit dem Callisto™ Sample Prep System. Mit einer firmeneigenen Elektrowetting-Technologie bietet Callisto eine vollautomatische DNA- und RNA-Extraktion sowie Bibliotheksaufbereitung für alle gängigen Sequenzierplattformen – darunter Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences, Roche und Ultima Genomics. Die Plattform reduziert den Zeitaufwand um bis zu 80 % und bietet eine branchenweit führende Robustheit bei verschiedenen Probentypen und chemischen Verfahren. Volta Labs hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter , www.voltalabs.com und.

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Ryan Walker

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Nicole Ellis Ovadia

Volta Labs

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