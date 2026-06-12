Volta Labs intègre l'ensemble de la gamme de capture hybride de Twist à Callisto™ avec le lancement de Twist Fast Hyb

L'application Twist Fast Hyb vient s'ajouter à l'application Twist Standard Hyb v2 sur Callisto, offrant aux laboratoires une solution entièrement automatisée pour l'enrichissement de cibles, avec une reproductibilité d'un cycle à l'autre et des résultats obtenus le même jour

BOSTON, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, société spécialisée dans les applications de génomique qui transforme la préparation des échantillons pour le séquençage de nouvelle génération grâce à l'automatisation, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'application dédiée au kit d'hybridation rapide (Fast Hybridization Kit) de Twist Bioscience sur le système de préparation d'échantillons Callisto™ (Callisto™ Sample Prep System). Avec ce lancement, deux des principaux flux de capture hybride de Twist — Fast Hybridization et Standard Hybridization v2 — sont désormais disponibles sous forme d'applications automatisées sur Callisto.

Développée en collaboration avec Twist Bioscience, l'application Fast Hyb automatise l'une des étapes les plus complexes et les plus laborieuses de la préparation d'échantillons pour le séquençage de nouvelle génération : l'enrichissement de cibles par hybridation. Elle permet ainsi un flux de travail entièrement automatisé et sans intervention de l'opérateur sur la plateforme Callisto. En intégrant le protocole Fast Hyb de Twist à la plateforme fluidique numérique de Callisto, les laboratoires peuvent passer d'une hybridation traditionnelle nécessitant une nuit à un flux de travail permettant de passer de l'échantillon au séquenceur le même jour, sans alourdir la charge de travail.

L'enrichissement de cibles par capture hybride est difficile à automatiser car il nécessite un contrôle précis de la température, des manipulations répétées des billes magnétiques et une technique manuelle minutieuse, ce qui peut entraîner des variations d'un essai à l'autre et d'un opérateur à l'autre. L'application Twist Fast Hyb vous libère de ce fardeau. Une fois l'amplification terminée, Callisto exécute automatiquement le protocole, y compris le contrôle de la température et la manipulation des billes, ce qui permet aux laboratoires d'obtenir des résultats homogènes sans avoir à surveiller le processus en permanence.

Surtout, l'application Twist Fast Hyb garantit une cohérence d'une série à l'autre et élimine les variations d'un opérateur à l'autre, l'une des sources d'erreur les plus courantes dans l'enrichissement manuel de cibles. Lors des essais, Callisto a démontré des performances de séquençage équivalentes à celles obtenues avec une préparation manuelle, avec des indicateurs de contrôle qualité comparables, notamment le Fold-80, l'uniformité de couverture et les pertes de couverture liées aux régions riches en AT ou en GC (AT/GC dropout). Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les laboratoires peuvent automatiser un processus complexe et réduire les délais d'exécution tout en conservant la performance qu'ils attendent d'une préparation manuelle.

« L'enrichissement de cibles est l'un des processus les plus difficiles à automatiser, et c'est un domaine où de petites différences techniques peuvent modifier les résultats », a déclaré Udayan Umapathi, PDG et fondateur de Volta Labs. « Grâce à l'application Twist Fast Hyb, les laboratoires disposent d'une version entièrement automatisée du protocole d'hybridation rapide de Twist, qui offre les mêmes performances que la méthode manuelle, tout en garantissant la cohérence d'un cycle à l'autre que seule l'automatisation peut assurer, et un délai d'exécution de quelques heures seulement, au lieu d'une nuit entière. Grâce à la disponibilité des modes d'hybridation rapide et standard sur Callisto, les laboratoires peuvent désormais réaliser l'ensemble de leurs procédures de capture par hybridation Twist sur une seule plateforme automatisée. »

L'application Twist Fast Hyb est particulièrement adaptée aux laboratoires qui réalisent des profils complets du cancer, des séquençages de l'exome entier et d'autres applications de séquençage ciblé, où les équipes sont soumises à une pression constante pour fournir des résultats plus rapidement tout en gérant la complexité opérationnelle et des ressources humaines limitées.

« En étendant l'ensemble de notre gamme de solutions de capture hybride à la plateforme Callisto de Volta Labs, nous offrons aux laboratoires une flexibilité optimale leur permettant de s'adapter en toute transparence à des besoins variés en matière de délais et de performances », a déclaré Emily M. Leproust, PDG et cofondatrice de Twist Bioscience. « Une automatisation avancée est essentielle pour réduire les obstacles à l'adoption, permettant ainsi aux clients de mettre en œuvre plus facilement que jamais des solutions d'enrichissement de cibles hautement performantes, sans avoir à se soucier des contraintes opérationnelles liées aux flux de travail manuels. »

L'application Twist Fast Hyb est désormais disponible sur le système de préparation d'échantillons Callisto, venant s'ajouter à l'application Twist Standard Hyb v2.

À propos de Volta Labs

Fondée en 2018 au MIT, Volta Labs transforme la préparation d'échantillons génomiques avec le système de préparation d'échantillons Callisto™. Grâce à sa technologie exclusive d'électromouillage, Callisto propose des solutions entièrement automatisées d'extraction d'ADN et d'ARN ainsi que de préparation de bibliothèques pour toutes les principales plateformes de séquençage, notamment Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences, Roche et Ultima Genomics. Cette plateforme permet de réduire le temps d'intervention jusqu'à 80 % et offre une fiabilité inégalée sur le marché pour divers types d'échantillons et de composés chimiques. Volta Labs a son siège social à Boston, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.voltalabs.com.

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