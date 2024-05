Vorstellung der internationalen Expansionsstrategie von K-OTT in Frankreich - KOCCA veranstaltet das „Korea-France Content Forum 2024"

– Das „Korea-France Content Forum" soll die Grundlage für die internationale Expansion von K-OTT schaffen

PARIS, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus (Minister Yu In-chon) und die Korea Creative Content Agency (Präsident Jo Hyun-rae, nachstehend KOCCA) veranstalteten am 24. Mai während der Korea Expo in Paris das „Korea-France Content Forum 2024".

Auf dem Programm des „Korea-France Content Forum 2024" stehen ein Vortrag (Strategien von K-OTT für die globalen Märkte), in der die Strategien von K-OTT für die internationale Expansion vorgestellt wurden, sowie eine Roundtable-Session (Strategien für das Streaming-Zeitalter) mit dem Thema: Wachstum von OTT-Plattformen und die Zusammenarbeit mit Produktionsfirmen.

An dem Forum nahmen verschiedene Branchenführer teil, darunter Kun hee Park (CEO, Wavve Americas), Sangjin Lee (Leiter des Content IP Business, LG U+), Seung ae Sohn (Executive Director, Showbox), Ji ae Sohn (Botschafterin für kulturelle Zusammenarbeit), Moonju Kim (General Director, France Business Center, KOCCA), Isabelle Degeorges (President, Gaumont Television France), die die französische Netflix-Originalserie „Lupin" produziert hat.

Strategieankündigung von Wavve Americas (KOCAWA) – erste K-OTTs in Europa eingeführt

Während der Keynote-Sitzung sprach Park Kun Hee, CEO bei Wavve Americas, der ersten OTT-Plattform, die ihre Dienste in Europa anbietet, über die internationale Expansionsstrategie von KOCOWA, das seit April dieses Jahres seine Dienste in 39 Ländern vermarktet, darunter auch europäische Märkte. Anschließend stellte Lee Sangjin, Leiter des Content IP Business von LG U+, die Expansionsstrategie von LG U+ Mobile TV vor, die diverse Originalinhalte umfasst.

Während der Roundtable-Session tauschten die Teilnehmer Gedanken und Lösungen zu den Überlebensstrategien lokaler OTT-Plattformen und Produktionsunternehmen inmitten der rasanten Veränderungen aus, die das Aufkommen globaler OTT-Plattformen mit sich bringt.

Bei dem Forum konnten wir insbesondere die proaktive Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums durch lokale Produktionsunternehmen in Frankreich beobachten, die auf die Erstellung nachhaltiger Inhalte abzielen. Isabelle Degeorges, CEO bei Gaumont Television France, erklärt: „Mit der Einführung der europäischen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMSD) können Plattformen und Produktionsfirmen geistiges Eigentum drei Jahre nach der Bereitstellung der Inhalte gemeinsam nutzen." Kim Moon-joo, Director des France Business Center der Korea Creative Content Agency, nahm als Podiumsteilnehmerin teil und stellte Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von K-OTT und zur Förderung der Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen vor.

Park Kun Hee, CEO bei Wavve Americas, der an der Veranstaltung teilnahm, ergänzt: „Es war eine hervorragende Gelegenheit, unsere Plattform vor Ort in Europa einzuführen – im Einklang mit der Expansionsstrategie von KOCOWA für diese Region." Kyoungbon Koo, Director Broadcasting and Video Content Division bei KOCCA, kommentiert: „Wir hatten die Möglichkeit, nicht nur die Strategien von K-OTT in Europa vorzustellen, sondern auch Ideen zur Zusammenarbeit zwischen Korea und Frankreich auszutauschen. Wir werden uns auch in Zukunft darauf konzentrieren, verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit wichtigen internationalen Partnern zu realisieren verfolgen."

KOCCA unterstützt die Expansion hervorragender inländischer OTT-Inhalte und -Plattformen im Ausland über das in diesem Jahr neu aufgelegte Local OTT Specialized Support Program. Diese Initiative zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit inländischer OTT-Plattformen und -Inhalte zu verbessern, indem sie an das evolvierende Branchenumfeld angepasst werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421769/Korea_France_Content_Forum_Photo.jpg