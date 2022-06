Vyhorenie cudzincov je pre zamestnávateľov „obrovským problémom"

Prieskum Cigna 360 Global Well-Being medzi 11 922 ľuďmi na celom svete odhalil, že stres u cudzincov dosiahol historické maximum a takmer všetci respondenti pociťujú príznaky vyhorenia.

Životný štýl je teraz pre tých, ktorí sa plánujú presťahovať do zahraničia, dôležitejší ako financie. Štvrtina sa plánuje presťahovať kvôli lepšej zdravotnej starostlivosti.

Najčastejšou destináciou, do ktorej sa chcú presťahovať súčasní cudzinci, je Kanada, na druhom mieste sú Austrália a USA .

HONGKONG, 24. júna 2022 /PRNewswire/ -- Podľa správy založenej na ôsmom vydaní prieskumu Cigna 360 Well-Being pociťuje veľká väčšina cudzincov vyhorenie, stres a prehodnocuje svoje životné a pracovné priority, aby boli flexibilnejší alebo bližšie k rodine a priateľom.

V dnes zverejnenej správe Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022 (Vyhorenie v zahraničí – Stav života cudzincov v roku 2022) sa uvádza, že 90 % cudzincov je vystresovaných a 98 % z nich pociťuje príznaky vyhorenia, ktoré pravdepodobne spôsobujú neschopnosť odpútať sa od práce. Cudzinci zažívajú obrovský pocit izolácie, pričom 87 % uvádza, že sa cítia bezmocní, uväznení alebo rezignovaní a 86 % sa cíti odlúčených alebo osamelých. Viac ako tretina (38 %) sa tiež obáva alebo si nie je istá svojou finančnou situáciou. K týmto zisteniam prispieva kombinácia faktorov životného štýlu, príležitostí a pracovnej kultúry. Štúdia zistila, že 73 % súčasných cudzincov a 75 % tých, ktorí sa plánujú presťahovať do zahraničia v najbližších dvoch rokoch, strávilo po pandémii viac času prehodnocovaním svojich životných priorít. Životný štýl teraz nahrádza financie ako hlavnú prioritu pre tých, ktorí sa plánujú presťahovať do zahraničia.

Jason Sadler, prezident spoločnosti Cigna International Markets, povedal, že zamestnávatelia čelia skutočnej výzve pri riešení tejto zmeny životného štýlu a prehodnocovaní ponuky pre cudzincov. „Zamestnávatelia môžu v budúcnosti čeliť veľkým problémom pri obsadzovaní pracovných miest v zahraničí. Vzrušujúci, obohacujúci, globálne mobilný životný štýl, ktorý kedysi vystihoval „sen cudzincov", sa zmenil a čoraz viac ľudí teraz pri plánovaní sťahovania uprednostňuje životný štýl, rodinu a priateľov."

Zdravotná starostlivosť sa stala prioritou pre všetky skupiny, pričom 23 % súčasných cudzincov uvažuje o presťahovaní, aby získali prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je tiež veľmi dôležitá, pričom viac ako štvrtina ašpirantov z radov cudzincov uviedla, že flexibilný pracovný čas je rozhodujúci, a 16 % uviedlo, že chcú mať možnosť pracovať z akéhokoľvek miesta na svete.

„Je pravdepodobné, že odteraz budú musieť organizácie prehodnotiť obsadzovanie miest cudzincami. Osobné a rodinné potreby sú teraz v popredí rozhodovania, čo môže ovplyvniť výhody, ktoré cudzinci uprednostňujú pri výbere pracovných pozícií," dodal Sadler.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že Kanada je pre súčasných cudzincov najčastejšou destináciou na zmenu pôsobiska, keďže až 11 % z nich sa tam chce presťahovať. Austrália a USA sa umiestnili na druhom mieste. Výrazná väčšina ľudí žijúcich v Európe a Austrálii si je istá, že zostane žiť v zahraničí, ale to isté sa nedá povedať o Ázii, kde je len 5 % ľudí žijúcich v Indii a 16 % ľudí žijúcich v kontinentálnej Číne presvedčených, že zostane.

Menia sa aj vekové profily cudzincov, pričom starší zamestnanci sa v súčasnosti častejšie chcú vrátiť alebo zostať vo svojej domovskej krajine, zatiaľ čo mladší zamestnanci sa snažia presťahovať do zahraničia. Len 13 % ľudí vo veku nad 50 rokov uviedlo, že sa chcú presťahovať do zahraničia, v porovnaní s 37 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov a 34 % ľudí vo veku 25 až 34 rokov.

Pri pohľade do budúcnosti Dr. Stella Georgeová, hlavná lekárka v Cigna International Markets, uviedla, že očakáva zmenu demografickej štruktúry cudzincov.

„Posledných pár rokov počas pandémie bolo obzvlášť náročných pre existujúcich a dlhodobých cudzincov," povedala Dr. Georgeová. „Hoci sa mnohí budú sťahovať bližšie k domovu, veľa ambicióznych mladých odborníkov začne využívať aj možnosti, ktoré ponúkajú vyslanie do zahraničia, ako napríklad rýchle povýšenie, flexibilná práca a iné stimuly. Tieto výhody sú atraktívne najmä pre ľudí na začiatku kariéry."

O prieskume Cigna 360 Well-Being

Ôsmy ročník prieskumu Cigna 360 Well-Being uskutočnila spoločnosť Cigna International Markets v spolupráci so spoločnosťou Kantar, poprednou dátovou, informačnou a poradenskou spoločnosťou. Prieskumu sa v máji tohto roku zúčastnilo viac ako 11 900 ľudí z Austrálie, Belgicka, kontinentálnej Číny, Hongkongu, Indie, Japonska, Kene, Saudskej Arábie, Singapuru, Španielska, Švajčiarska, Holandska, Spojených arabských emirátov, Spojeného kráľovstva a USA. Skúmal päť kľúčových zložiek – rodinnú, finančnú, fyzickú, sociálnu a pracovnú – s cieľom odhaliť najnovšie trendy a výzvy v oblasti zdravia a pohody cudzincov.

Pri online výbere sa použila vzorka respondentov z panelov, ktoré prechádzajú prísnou kontrolou kvality a ktorých zloženie je reprezentatívne pre dospelú populáciu na každom zo skúmaných trhov.

