Выгорание экспатов становится «огромной проблемой» для работодателей

Всестороннее международное исследование самочувствия компании Cigna (Cigna 360 Global Well-Being Survey), проведенное среди 11 922 человек по всему миру, показало, что уровень стресса среди иностранных специалистов (экспатов) достиг рекордно высокого уровня, и почти все респонденты испытывают симптомы выгорания

Для планирующих переехать за границу образ жизни сегодня важнее, чем финансовое благополучие, а четверть из них решились на переезд, чтобы получить доступ к лучшему медицинскому обслуживанию

Самым востребованным направлением для переезда сегодня является Канада, а Австралия и США занимают второе место по популярности

ГОНКОНГ, 24 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Подавляющее большинство экспатов выгорают, испытывают стресс и пересматривают жизненные и рабочие приоритеты в пользу большей гибкости или возможности быть ближе к семье и друзьям, говорится в отчете, основанном на восьмом исследовании Cigna 360 Well-Being Survey.

В опубликованном сегодня отчете «Выгорание за рубежом — жизнь экспатов в 2022 году» (Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022) говорится о том, что 90% экспатов подвержены стрессу, а 98% испытывают симптомы выгорания, что, вероятно, вызвано невозможностью отвлечься от работы. Экспаты испытывают непреодолимое чувство одиночества: 87% сообщают, что чувствуют себя беспомощными, потерянными или подавленными, а 86% — покинутыми или одинокими. В то же время более трети (38%) также обеспокоены своим финансовым положением или не уверены в нем. Причиной этого является сочетание таких факторов, как образ жизни, наличие перспектив и культура труда. Исследование показало, что 73% нынешних экспатов и 75% тех, кто планирует переехать за границу в ближайшие два года, стали тратить больше времени на переоценку своих жизненных приоритетов после начала пандемии. Образ жизни теперь стал главным приоритетом для планирующих переезд за границу, вместо финансового благополучия.

Президент компании Cigna International Markets Джейсон Садлер (Jason Sadler) заявил, что работодатели сталкиваются с реальной проблемой в связи с изменением образа жизни и переосмыслением экспатами ценности предлагаемых им льгот. «В будущем работодатели могут столкнуться с огромными трудностями при заполнении вакансий за рубежом. Интересный, приятный, мобильный и глобальный образ жизни, который раньше считался "мечтой экспата", изменился, и теперь все больше людей при планировании переезда отдают предпочтение личной жизни, семье и друзьям».

Здравоохранение стало приоритетом для всех групп населения, при этом 23% экспатов рассматривают возможность переезда, чтобы получить доступ к лучшему медицинскому обслуживанию. Баланс между работой и личной жизнью также имеет решающее значение: более четверти начинающих экспатов считают, что гибкий график работы имеет решающее значение, а 16% сообщили, что хотят иметь возможность работать из любой точки мира.

«Отныне, скорее всего, организациям придется пересмотреть то, как они заполняют зарубежные вакансии. Личная жизнь и семья сейчас стоят на первом месте при принятии решений, и это может повлиять на те бонусы, которые экспаты предпочитают при выборе работы», — добавил Садлер.

Исследование также показало, что Канада занимает первое место по числу желающих переехать в эту страну: туда хотят переехать 11% экспатов. На втором месте находятся Австралия и США. Значительное большинство жителей Европы и Австралии уверены, что останутся жить за границей, но то же самое нельзя сказать об Азии: только 5% жителей Индии и 16% жителей материкового Китая уверены, что останутся.

Возрастные характеристики экспатов также меняются: сотрудники старшего поколения чаще хотят вернуться домой или остаться на родине, в то время как молодые сотрудники стремятся переехать за границу. Только 13% людей старше 50 лет говорят, что хотели бы переехать за границу, по сравнению с 37% людей в возрасте от 18 до 24 лет и 34% людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Заглядывая в будущее, д-р Стелла Джордж (Stella George), директор по медицинским вопросам компании Cigna International Markets, говорит о том, что ожидается изменение возрастной демографии экспатов.

«Последние пару лет во время пандемии были особенно сложными для экспатов, находящихся за границей или живущих там долгое время, — сказала д-р Джордж. — Поэтому, хотя многие предпочтут переехать поближе к дому, многие амбициозные молодые специалисты также начнут использовать возможности, которые предоставляет работа за границей, такие как быстрое продвижение по службе, гибкий график и другие стимулы. Эти преимущества особенно привлекательны для людей на ранних этапах карьеры».

Информация об исследовании Cigna 360 Well-Being Survey

Восьмое исследование Cigna 360 Well-Being Survey было проведено компанией Cigna International Markets в партнерстве с компанией Kantar, лидером рынка в области обработки данных, аналитики и консалтинга. Для проведения исследования в мае этого года было опрошено более 11 900 человек из Австралии, Бельгии, материкового Китая, Гонконга, Индии, Японии, Кении, Саудовской Аравии, Сингапура, Испании, Швейцарии, Нидерландов, ОАЭ, Великобритании и США. В нем рассматривались пять ключевых факторов — семейный, финансовый, физический, социальный и рабочий — для выявления последних тенденций и трудностей, связанных со здоровьем и самочувствием экспатов.

В онлайн-выборке были использованы респонденты, набранные из групп, прошедших строгий контроль качества, а состав групп был репрезентативен для взрослого населения на каждом из исследуемых рынков.

Информация о компании Cigna

Cigna Corporation (NYSE: CI) — это транснациональная компания, работающая в сфере здравоохранения, деятельность которой направлена на улучшение здоровья, благополучия и душевного спокойствия ее клиентов. Компания Cigna обеспечивает широкий выбор, предсказуемость, экономичность и доступность качественного медицинского обслуживания благодаря интегрированной функциональности и сетевым персонализированным решениям, которые улучшают здоровье человека в целом. Все продукты и услуги предоставляются исключительно дочерними предприятиями компании Cigna Corporation, компаниями Evernorth или их дочерними организациями, а также компаниями Express Scripts или их дочерними организациями или через них. Такие продукты и услуги включают интегрированный набор услуг в области здравоохранения, таких как медицинские, стоматологические, психологические, фармацевтические, офтальмологические, а также дополнительные льготы и другие сопутствующие продукты. Компания Cigna осуществляет продажи в более чем 30 странах и юрисдикциях и имеет более 175 миллионов клиентов по всему миру. Более подробная информация о компании Cigna®, включая ссылки на страницы в социальных сетях Facebook и Twitter, представлена на ее веб-сайте www.cigna.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1845195/Cigna_Logo.jpg

SOURCE Cigna