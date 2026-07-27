Wacom Yuify arrive dans ibisPaint pour renforcer la protection de la paternité des œuvres numériques

Avec ibisPaint, la protection de la paternité s'intègre en toute transparence aux flux de création quotidiens, pensés en priorité pour le mobile.

TOKYO, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Wacom annonce aujourd'hui que Wacom Yuify, son service numérique de protection et de vérification de la paternité des œuvres numériques, sera progressivement déployé dans ibisPaint, ibisPaint X et ibisPaint Edu à compter du 28 juillet 2026. En mettant ibisPaint à jour vers sa dernière version, les créateurs peuvent utiliser Wacom Yuify pour conserver les informations relatives à la paternité tout au long de leur processus de création numérique. Avec son arrivée dans ibisPaint, Wacom Yuify étend sa compatibilité au-delà des seuls environnements de bureau et devient disponible sur Windows, macOS, iOS, iPadOS et Android.

Wacom Yuify est un service numérique qui intègre directement dans les œuvres des données relatives à leur paternité et à leur propriété grâce à une technologie de micromarquage invisible. Ces données constituent un enregistrement durable et vérifiable qui aide les créateurs à prouver leur paternité, à communiquer clairement les informations de propriété et à renforcer la confiance dans leurs œuvres numériques. Dans ibisPaint, Wacom Yuify prend en charge le format PNG. Les informations intégrées peuvent être vérifiées à l'aide de Yuifinder, un outil de vérification gratuit accessible depuis un navigateur.

Jusqu'à présent, Wacom Yuify n'était disponible que dans des logiciels de création sur ordinateur tels que Clip Studio Paint, Adobe Photoshop et Rebelle, pour des flux de travail sous Windows et macOS. Avec l'ajout d'ibisPaint, Wacom Yuify devient accessible dans des environnements créatifs qui correspondent à la manière dont de nombreux créateurs dessinent, réalisent des croquis et partagent aujourd'hui leurs œuvres.

ibisPaint est une application d'illustration et de dessin très répandue, qui compte plus de 500 millions de téléchargements dans le monde. Elle est utilisée par une vaste communauté internationale de créateurs qui dessinent, illustrent et publient leurs œuvres sur mobile comme sur ordinateur. L'intégration de Wacom Yuify à ibisPaint permet d'incorporer naturellement les informations relatives à la paternité aux flux de création du quotidien.

« Alors que la création se fait de plus en plus sur les appareils mobiles et les plateformes sociales, il est important que les créateurs disposent de moyens simples pour faire valoir la paternité de leurs œuvres, où qu'ils créent », déclare Koji Yano, vice-président senior de l'unité Creative Experience chez Wacom. « En intégrant Wacom Yuify à ibisPaint, nous étendons notre champ d'action au-delà des outils de bureau et rendons la protection de la paternité plus accessible dans les flux de création utilisés au quotidien. »

« Nous saluons le renforcement d'un environnement dans lequel les créateurs numériques peuvent partager leurs œuvres en toute confiance et en démontrer l'authenticité grâce à la prise en charge de Wacom Yuify dans ibisPaint », déclare Yuka Inoue, responsable de section chez ibis inc. « En associant l'identifiant numérique invisible de Wacom Yuify aux outils de création variés d'ibisPaint, nous pensons pouvoir proposer une expérience créative plus riche, qui aide les créateurs à gérer et à présenter leurs œuvres tout au long de leur parcours créatif. »

À mesure que l'expression créative se développe au sein des communautés numériques, les questions de paternité et de confiance restent essentielles, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour toutes les personnes qui partagent leurs œuvres en ligne dans le cadre de leur pratique créative quotidienne. Conçu pour accompagner les créateurs de tous niveaux, Wacom Yuify leur offre un moyen fiable de faire valoir leur paternité dans les outils qu'ils utilisent déjà. Avec Wacom Yuify, Wacom entend accompagner les créateurs au-delà de l'instant de création, en restant à leurs côtés lorsque leurs œuvres sont partagées, découvertes et continuent de circuler au fil du temps.

Disponibilité

La prise en charge de Wacom Yuify dans ibisPaint, ibisPaint X et ibisPaint Edu sera progressivement déployée à partir du 28 juillet 2026.

Pour plus d'informations ou pour commencer à utiliser Wacom Yuify, rendez-vous sur https://yuify.com

À propos de Wacom

Wacom est un leader mondial des solutions de stylet numérique et propose des outils intuitifs pour écrire et dessiner. Ses produits sont reconnus dans de nombreux environnements, des studios de création aux salles de classe en passant par le secteur de la santé, et accompagnent aussi bien les étudiants que les professionnels. Grâce à ses partenariats avec de grandes marques technologiques, les technologies de stylet Wacom équipent également de nombreux PC, tablettes et téléphones compatibles avec le stylet.