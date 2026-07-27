Wacom Yuify sbarca su ibisPaint per portare la protezione dell'autorialità nella creazione di opere d'arte digitali

Protezione dell'autorialità, integrata senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro creativi quotidiani e pensati per i dispositivi mobili su ibisPaint.

TOKYO, 28 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Wacom ha annunciato oggi che Wacom Yuify, il suo servizio digitale per la protezione e la verifica dell'autorialità delle opere d'arte digitali, verrà implementato in ibisPaint, inclusi ibisPaint, ibisPaint X e ibisPaint Edu, a partire dal 28 luglio 2026. Aggiornando all'ultima versione di ibisPaint, i creatori possono usare Wacom Yuify per conservare le informazioni sull'autore come parte del loro processo di creazione di arte digitale. Con l'implementazione di Wacom Yuify in ibisPaint, il servizio si espande oltre il solo supporto desktop a Windows, macOS, iOS, iPadOS e Android.

Wacom Yuify è un servizio digitale che integra i dati di autorialità e proprietà direttamente nelle opere d'arte, utilizzando una tecnologia di micromarcatura invisibile. Questi dati creano un registro permanente e verificabile che aiuta i creativi a dimostrare l'autorialità, a comunicare chiaramente la proprietà e a costruire fiducia nelle loro opere digitali. Se utilizzato con ibisPaint, Wacom Yuify supporta il formato PNG. Le informazioni integrate possono essere verificate utilizzando Yuifinder, uno strumento gratuito di verifica basato sul browser.

Finora, Wacom Yuify è stato disponibile solo in strumenti creativi desktop come Clip Studio Paint, Adobe Photoshop e Rebelle, supportando flussi di lavoro su Windows e macOS. Con l'aggiunta di ibisPaint, Wacom Yuify sta diventando accessibile all'interno di ambienti creativi che riflettono il modo in cui molti creatori disegnano, abbozzano e condividono il proprio lavoro oggi.

ibisPaint è un'app di illustrazione e disegno molto diffusa, con oltre 500 milioni di download in tutto il mondo, utilizzata da un'ampia comunità globale di creativi che realizzano schizzi, illustrano e pubblicano le loro opere su dispositivi mobili e desktop. Integrando Wacom Yuify in ibisPaint, le informazioni sull'autorialità possono essere integrate in modo naturale come parte dei flussi di lavoro creativi quotidiani.

"Dal momento che l'attività creativa si svolge sempre più spesso su dispositivi mobili e piattaforme social, è importante che i creativi dispongano di strumenti semplici per affermare la loro autorialità," ha dichiarato Koji Yano, vice presidente senior della divisione Creative Experience di Wacom. "Portando Wacom Yuify su ibisPaint, stiamo ampliando l'orizzonte di interesse oltre gli strumenti desktop e rendendo la protezione dell'autorialità più accessibile all'interno dei flussi di lavoro creativi utilizzati quotidianamente."

"Appoggiamo con favore il miglioramento di un ambiente in cui i creativi digitali possono condividere con fiducia le proprie opere e dimostrarne l'autenticità grazie al supporto di Wacom Yuify in ibisPaint," ha dichiarato Yuka Inoue, responsabile di sezione presso ibis inc. "Combinando l'ID digitale invisibile di Wacom Yuify con i diversi strumenti creativi di ibisPaint, puntiamo a offrire un'esperienza creativa più ampia, in grado di supportare i creativi nella gestione e nella presentazione delle loro opere lungo tutto il loro percorso creativo."

Mentre l'espressione creativa continua ad espandersi nelle comunità digitali, le questioni legate all'autorialità e alla fiducia restano fondamentali, non solo per i professionisti, ma anche per chi condivide le proprie opere online come parte della pratica creativa quotidiana. Progettato per supportare i creativi a tutti i livelli, Wacom Yuify offre un modo affidabile per affermare l'autorialità relativamente agli strumenti che già utilizzano. Con Wacom Yuify, Wacom intende supportare i creativi oltre il momento della creazione, restando al loro fianco mentre le loro opere vengono condivise, scoperte e valorizzate nel tempo.

Disponibilità

Il supporto di Wacom Yuify per ibisPaint, ibisPaint X e ibisPaint Edu inizierà a essere implementato il 28 luglio 2026.

Per maggiori informazioni o per iniziare a utilizzare Wacom Yuify, visitare https://yuify.com

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale di soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule e all'assistenza sanitaria, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie Wacom alimentano anche molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i migliori marchi tecnologici.