Weinpräsentationsveranstaltung „When Yantai Meets Bordeaux" (Wenn Yantai auf Bordeaux trifft) in Paris zum 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich

PARIS, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2024 markiert den 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich sowie das Jahr des Kulturtourismus der beiden Länder. Am Nachmittag des 3. Mai fand in Paris, Frankreich, die Weinpräsentation „When Yantai Meets Bordeaux" statt, um den 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich zu feiern. Die Veranstaltung wurde vom News & Information Center der Nachrichtenagentur Xinhua und dem Informationsbüro der Stadtverwaltung von Yantai organisiert. Sechzig Gäste aus China und Frankreich, aus den Bereichen Kultur, Tourismus, Küche und Umweltschutz nahmen an der Veranstaltung teil. Die Veranstaltung, die Teil des Festivals der sino-französischen Gastronomie ist, zielt darauf ab, den kulturellen Austausch und das gegenseitige Kennenlernen durch die Verkostung besonderer Weine aus beiden Ländern zu fördern.

On May 3, Fabrice Sommier, president of the French Sommelier Union, delivered a speech at the event. Fabrice Sommier, president of French Sommelier Union (L), Wang Lei, director of News & Information Center of Xinhua (M), and Gong Haitao, executive deputy director of Publicity Department of CPC Yantai Municipal Committee (R), attended the event.

Wang Lei, Direktor des News & Information Center der Nachrichtenagentur Xinhua, hob in seiner Rede auf der Veranstaltung die langjährige Freundschaft zwischen China und Frankreich hervor. Vor über 130 Jahren wurde in Yantai das erste Weinunternehmen Chinas, Changyu, gegründet, das die erste Flasche Wein und die erste Flasche Brandy in China herstellte. Die Veranstaltung ist sowohl eine Hommage an die chinesisch-französische Freundschaft als auch ein Symbol für die weitere Vertiefung des Austauschs zwischen Yantai und dem französischen Rotwein.

Auf der Veranstaltung sprachen auch wichtige Persönlichkeiten, die ihr großes Lob und ihre Erwartungen an die chinesisch-französische Zusammenarbeit zum Ausdruck brachten, darunter Guillaume Roussy, ehemaliger Präsident des AOC-Weinverbands von Saumur, und Pascal Durand, Gründer und Vorsitzender des Pinot Noir Verbands und Agraringenieur.

Bei der Veranstaltung wurde die Rotwein-Geschenkbox zum 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich offiziell vorgestellt. Die Geschenkbox, kuratiert von Fabrice Sommier, enthielt je eine Auswahl renommierter Rotweine aus Yantai und Bordeaux und bildete die Box „60 Years of Sino-French Friendship, 60 Pairs" (60 Jahre sino-französische Freundschaft, 60 Paare). Der ausgewählte französische Wein ist der 2018er Rotwein des Chateau Phelan Segur, während der ausgewählte chinesische Wein der Yantai Changyu Longyu Cabernet Sauvignon ist.

Gong Haitao, stellvertretender Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalkomitees der KPC Yantai und Direktor des Informationsbüros der Stadtverwaltung Yantai, stellte die Entwicklung und den kulturhistorischen Reiz der Rotweinindustrie in Yantai ausführlich vor. Der Wein war eine pulsierende violette Visitenkarte für die Welt, um Yantai zu verstehen und für Yantai, um sich mit der Welt zu verbinden.

Die Rotwein-Geschenkbox anlässlich des 60. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich wird in China zum Verkauf angeboten, wobei der gesamte Erlös an die Umweltorganisation EcoTree gespendet wird, um globale grüne und kohlenstoffarme Initiativen zu unterstützen.

