L'événement de lancement du coffret cadeau de vin « Quand Yantai rencontre Bordeaux » s'est tenu à Paris pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France

PARIS, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'année 2024 marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France ainsi que l'Année du tourisme culturel des deux pays. L'après-midi du 3 mai, l'événement de lancement du coffret cadeau de vin « Quand Yantai rencontre Bordeaux » s'est tenu à Paris, en France, pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. L'événement était organisé par le bureau d'informations de l'agence de presse Xinhua et le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai. Soixante invités de Chine et de France, représentant des domaines tels que la culture, le tourisme, la gastronomie et la protection de l'environnement, ont assisté à l'événement. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du festival de gastronomie sino-française, vise à stimuler les échanges culturels et l'apprentissage mutuel par la dégustation de vins typiques de chaque pays.

On May 3, Fabrice Sommier, president of the French Sommelier Union, delivered a speech at the event. Fabrice Sommier, president of French Sommelier Union (L), Wang Lei, director of News & Information Center of Xinhua (M), and Gong Haitao, executive deputy director of Publicity Department of CPC Yantai Municipal Committee (R), attended the event.

Wang Lei, directeur du bureau d'informations de l'agence de presse Xinhua, a souligné l'amitié de longue date entre la Chine et la France dans un discours prononcé lors de l'événement. Il y a plus de 130 ans, la première entreprise vinicole de Chine, Changyu, a été fondée à Yantai, produisant la première bouteille de vin et la première bouteille de brandy de Chine. Cet événement est à la fois un hommage à l'amitié sino-française et un symbole de l'approfondissement des échanges entre Yantai et le vin rouge français.

L'événement a également donné lieu à des discours de personnalités de premier plan, qui ont exprimé leurs éloges et leurs attentes élevées pour la coopération sino-française, notamment Guillaume Roussy, ancien président de du Syndicat des vins de Saumur, et Pascal Durand, fondateur et président de l'Association Pinot Noir et ingénieur agricole.

L'événement a été l'occasion du lancement officiel du coffret cadeau de vin rouge commémoratif célébrant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le coffret cadeau, préparé par Fabrice Sommier, comprenait une sélection de vins rouges renommés de Yantai et de Bordeaux, formant les coffrets baptisés « 60 ans d'amitié sino-française, 60 paires ». Le vin français sélectionné est un Château Phélan Ségur rouge de 2018, tandis que le vin chinois sélectionné est un Yantai Changyu Longyu Cabernet Sauvignon.

Gong Haitao, directeur exécutif adjoint du département de la publicité du comité municipal de Yantai du PCC et directeur du bureau d'information du gouvernement municipal de Yantai, a présenté en détail le développement et le charme culturel historique de l'industrie du vin rouge à Yantai. Le vin a servi de carte de visite pourpre qui a permis au monde de comprendre Yantai et à Yantai d'entrer en contact avec le monde.

Le coffret cadeau de vin rouge marquant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France sera disponible à la vente en Chine, et tous les bénéfices seront versés à l'organisation environnementale EcoTree pour soutenir les initiatives écologiques et à faible émission de carbone à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405249/1_event.jpg