Weltweit erstes Patent für Tiernahrungsergänzungsmittel „Pinfenon" (S) (R) erworben

– Patent deckt Erfindung eines Medikaments zur Behandlung und eines prophylaktischen Medikaments zur Senkung von Markern für Herzerkrankungen bei Hunden sowie deren Herstellungsverfahren ab –

TOKIO, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Scarecrow Incorporated, mit Sitz in Tokios Shibuya Ward, freut sich bekannt zu geben, dass es das weltweit erste (*) Patent für Pinfenon (S) (R), ein in Japan hergestelltes Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, in Verbindung mit einem Medikament zur Behandlung und einem prophylaktischen Medikament zur Senkung des atrialen natriuretischen Peptids (ANP) sowie deren Herstellungsverfahren erworben hat. Die vom japanischen Patentamt als Arzneimittel zugelassenen Nahrungsergänzungsmittel sind Gegenstand des technischen Transfers in Produkte wie Futter, Shampoos und Essenzen als neue Mittel, die es jedermann ermöglichen, kleine Hunde vor Herzerkrankungen zu schützen.

(*) Gemäß der Erhebung des japanischen Patentamtes über den globalen allgemeinen Bekanntheitsgrad (Absatz 1, Artikel 29, Markengesetz)

Foto1: Kürzlich erworbenes Patent für die 2004 eingeführte Supplement Pinfenon (S) (R)-Serie

Mitralklappeninsuffizienz, eine Herzerkrankung, die bei Hunden weltweit, aber besonders in Japan, häufig beobachtet wird:

Viele Rassen kleiner Hunde sind genetisch anfällig für die Herzerkrankung Mitralinsuffizienz, und Herzklappenerkrankungen, zu denen auch die Mitralinsuffizienz gehört, sind die dritthäufigste Todesursache bei älteren Hunden (laut Anicom HD, Japan, 2023). Einer der Indikatoren für den Schweregrad dieser Erkrankung ist das atriale natriuretische Peptid (ANP). Dies ist ein Hormon, das hauptsächlich im Herzvorhof synthetisiert und gespeichert wird, bevor es ins Blut abgegeben wird, und das durch einen Bluttest gemessen werden kann. Aus diesem Grund wird ANP auch als kardialer Biomarker bezeichnet. Für Pinfenon (S) (R) wurde ein Patent erworben, nachdem nachgewiesen wurde, dass es die Belastung des Herzens verringert und den Spiegel dieses ANP senkt.

Foto 2: Pinfenon (S) (R) Tabletten mit einem Durchmesser von 5 mm für eine einfache orale Verabreichung

Überblick:

Name der Erfindung: Behandlungs- und Prophylaxemittel zur Senkung des atrialen natriuretischen Peptids (ANP) sowie Herstellungsverfahren

Registrierungsnummer: P7542838

Datum der Eintragung: 23. August 2024

Patentinhaber: Scarecrow Incorporated

Erfinder: Hiroshi Okawa, Hiroshi Koie

Datum der Anmeldung: 15. Februar 2024

Informationen zur klinischen Studie

Vor dem Erwerb des Patents für Pinfenon (S) (R) wurde eine klinische Studie an 27 Hunden mit Mitralklappeninsuffizienz in 15 Krankenhäusern in Japan durchgeführt. Pinfenon (S) (R) wurde 30 Tage lang unter fortgesetzter Behandlung mit dem Medikament gegen eine Herzerkrankung verabreicht, und zu Beginn der Studie und nach 30 Tagen wurde eine Blutuntersuchung durchgeführt. Darüber hinaus wurden allgemeine Atembeschwerden beobachtet.

Das Ergebnis der Studie zeigte einen signifikanten Rückgang (Verbesserung) von ANP als kardialem Biomarker sowie eine signifikante Verbesserung der Atemnot. Das folgende Diagramm zeigt die Veränderungen des ANP bei 4 Tieren mit dem schwersten Zustand unter den 27 untersuchten Tieren. Die Grafik zeigt einen deutlichen Rückgang (Verbesserung) der Werte 30 Tage nach Beginn der Verabreichung von Pinfenon (S) (R).

Der Hauptbestandteil von Pinfenon (S) (R) ist ein Material, das aus der Rinde der französischen Seekiefer gewonnen wird, die nur im südwestlichen Teil Frankreichs angebaut wird. Es ist ein sicheres, wasserlösliches Naturprodukt und ein natürlicher Gesundheitsinhaltsstoff mit extrem hoher physiologischer Aktivität. Mehr als 800 Forschungsarbeiten wurden als Ergebnis der Datenerfassung durch Forschungseinrichtungen in aller Welt veröffentlicht. Pinfenon (S) (R) enthält auch unterstützende Inhaltsstoffe, wie fermentierten Sesamextrakt und Hefeextrakt, um die Wirkung im Körper der Tiere weiter zu verstärken.

Informationen zu Scarecrow Incorporated:

Referenzen:

