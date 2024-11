Acquisition du premier brevet mondial pour le complément alimentaire pour animaux « Pinfenon » (S) (R)

- Le brevet couvre l'invention d'un médicament thérapeutique et d'un médicament prophylactique destinés à abaisser les marqueurs des troubles cardiaques chez le chien, ainsi que leurs méthodes de fabrication.

TOKYO, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Scarecrow Incorporated, basé à Tokyo dans le quartier de Shibuya, a le plaisir d'annoncer l'acquisition du premier brevet (*) au monde pour Pinfenon (S) (R), un supplément pour animaux fabriqué au Japon, associé à un médicament de traitement et à un médicament prophylactique pour abaisser le peptide atrial natriurétique (ANP), ainsi que les méthodes de fabrication associées. Les compléments approuvés en tant que médicaments par l'Office japonais des brevets font l'objet d'un transfert technique dans des produits tels que les aliments, les shampooings et les essences, en tant que nouveaux moyens permettant à quiconque de protéger les petits chiens contre les troubles cardiaques.

(*) Selon l'enquête de l'Office japonais des brevets sur la notoriété mondiale (article 29, paragraphe 1, de la loi sur les marques).

Photo1 : Brevet récemment acquis pour le supplément de la gamme Pinfenon (S) (R) lancée en 2004

La régurgitation mitrale est un trouble cardiaque fréquemment observé chez les chiens dans le monde entier, mais plus particulièrement au Japon :

De nombreuses races de petits chiens sont génétiquement sensibles au trouble cardiaque appelé régurgitation mitrale et les maladies valvulaires du cœur, qui comprennent la régurgitation mitrale, sont la troisième cause de décès chez les chiens âgés (selon Anicom HD, Japon, 2023). L'un des indicateurs de la gravité de cette maladie est le peptide atrial natriurétique (ANP). Il s'agit d'une hormone principalement synthétisée et stockée dans la partie du cœur appelée oreillette cardiaque avant d'être sécrétée dans le sang. Elle peut être mesurée par un test sanguin. C'est pourquoi l'ANP est également considéré comme un biomarqueur cardiaque. Un brevet a été acquis pour le Pinfenon (S) (R) après la démonstration de sa capacité à réduire la charge sur le cœur et diminuer le niveau de l'ANP.

Photo2 : Comprimés Pinfenon (S) (R) de 5 mm de diamètre pour faciliter l'administration par voie orale

Vue d'ensemble :

Nom de l'invention : médicament de traitement et médicament prophylactique pour abaisser le peptide atrial natriurétique (ANP) ainsi que les méthodes de fabrication

Numéro d'enregistrement : P7542838

Date d'enregistrement : 23 août 2024

Titulaire du brevet : Scarecrow Incorporated

Inventeur : Hiroshi Okawa, Hiroshi Koie

Date de dépôt : 15 février 2024

À propos de l'étude clinique

Avant l'acquisition du brevet pour Pinfenon (S) (R), une étude clinique a été menée sur 27 chiens souffrant de régurgitation mitrale dans 15 hôpitaux au Japon. Pinfenon (S) (R) a été co-administré pendant 30 jours dans le cadre d'un traitement continu avec le médicament pour un trouble cardiaque en cours et un test sanguin a été effectué au début de l'étude et après 30 jours. En outre, des difficultés respiratoires générales ont été observées.

Les résultats de l'étude ont montré une diminution significative (amélioration) de l'ANP en tant que biomarqueur cardiaque, ainsi qu'une amélioration significative des difficultés respiratoires. Le graphique suivant montre l'évolution de l'APN pour 4 animaux présentant l'état le plus grave parmi les 27 animaux étudiés. Le graphique montre une nette diminution (amélioration) des valeurs 30 jours après le début de l'administration de Pinfenon (S) (R).

Le principal ingrédient de Pinfenon (S) (R) est une matière extraite de l'écorce de pins appelés pins maritimes français, qui ne sont cultivés que dans le sud-ouest de la France. Il s'agit d'un produit alimentaire naturel sûr et soluble dans l'eau et d'un ingrédient de santé naturel doté d'une activité physiologique extrêmement élevée. Plus de 800 documents de recherche ont été publiés à la suite de l'accumulation de données par des instituts de recherche du monde entier. Pinfenon (S) (R) contient également des ingrédients de soutien, tels que l'extrait de sésame fermenté et l'extrait de levure, afin de renforcer l'effet dans le corps des animaux.

À propos de Scarecrow Incorporated :

Références :

- Malaysian Small Animal Veterinary Association (MSAVA) National Scientific Conference (NSC) 2022 Proceedings

Hiroshi Koie, "The Effect of Pycnogenol (R) Combination Therapy in Dogs with Mitral Regurgitation Symptom"

- Naoki Yoshida, Masahiko Noya, Shuichi Koyama, Hiroshi Okawa, Yuji Matsushita, Jeffry Michael Strong, "Effect of Pinfenon-S (containing Pycnogenol) on Mitral Regurgitation in Dogs," Companion Animal Practice (CAP) 2009

