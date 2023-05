WEMIX3.0 heißt ein japanisches Gaming-Unternehmen gumi als Node Council Partner „WONDER 17" willkommen

Das renommierte japanische Mobile-Gaming-Unternehmen wurde 2007 gegründet und entwickelt jetzt Blockchain-basierte Spiele und Dienstleistungen

Das Unternehmen verfügt über eine starke globale Präsenz und hervorragende Netzwerke und arbeitet mit wichtigen Inhabern von geistigem Eigentum (IP) in Japan zusammen

zusammen Als Validierer vieler Projekte wird gumi sein Fachwissen zur Verbesserung der Sicherheit von WEMIX3.0 beitragen

SEOUL, Südkorea, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das weltweit führende Blockchain-Spieleunternehmen Wemade gab heute bekannt, dass das japanische Gaming-Unternehmen gumi sich den 40 WONDERS, dem NCP von WEMIX3.0 Mainnet, als WONDER 17 angeschlossen hat.

Jetzt erweitert gumi sein Geschäft, indem es neue Inhalte für „einzigartige" Technologien wie Blockchain und XR entwickelt und in führende globale Unternehmen mit Wachstumspotenzial investiert. Als Vorreiter bei der Schaffung von Unterhaltung mit neuen Technologien zielt gumi darauf ab, der Welt weiterhin Überraschungen und Begeisterung zu bieten und gleichzeitig durch Dezentralisierung und Kapitalisierung digitaler Daten ein neues Geschäftsökosystem zu schaffen.

Darüber hinaus betreibt gumi verschiedene Knotenpunkte als integralen Bestandteil des Geschäfts mit den weltweit führenden Blockchains. Durch die Nutzung des Fachwissens und des aus der Erfahrung gewonnenen Know-hows will gumi zur Verbesserung der Sicherheit und Stabilität von WEMIX3.0 beizutragen.

Führende Blockchain-Unternehmen auf der ganzen Welt treten dem NCP von WEMIX3.0 bei. Weitere Informationen zu 40 WONDERS finden Sie auf der offiziellen Website unter https://40wonders.wemix.com.

Informationen zu Wemade

Als renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, und Entwickler und Eigentümer von „The Legend of Mir" IP, einem äußerst erfolgreichen Spiel mit mehr als 500 Millionen Nutzern, führt Wemade einen einmaligen Wandel an, der die globale Spieleindustrie auf die Blockchain-Technologie ausrichtet. Wemade baut über eine Tochtergesellschaft auf WEMIX, ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertes Mega-Ökosystem, um ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und benutzerfreundlichen Web3-Diensten anzubieten, zu denen auch die globale Blockchain-Gaming-Plattform WEMIX PLAY gehört, die Spiele jedes Genres in Blockchain-Spiele verwandeln kann.

