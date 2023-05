WEMIX3.0 dá as boas-vindas à gumi, uma empresa de jogos japonesa, como Node Council Partner "WONDER 17"

Fundada em 2007, a renomada empresa japonesa de jogos móveis agora está desenvolvendo jogos e serviços baseados em blockchain

A empresa tem uma forte presença global e redes excepcionais, e colabora com os principais titulares de propriedade intelectual (PI) no Japão

Validadora de muitos projetos, a gumi contribuirá com sua experiência para o aprimoramento de segurança da WEMIX3.0

SEUL, Coreia do Sul, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Wemade, empresa líder global de jogos em blockchain, anunciou hoje que a empresa japonesa de jogos gumi se juntou aos 40 WONDERS, os Node Council Partners (NCPs) do Ambiente de Teste Global (Mainnet) WEMIX3.0, como WONDER 17.

Agora, a gumi está expandindo seus negócios desenvolvendo novos conteúdos para tecnologias "exclusivas", como blockchain e XR, e investindo em empresas globais líderes com potencial de crescimento. Como pioneira na criação de entretenimento usando novas tecnologias, a gumi tem como objetivo continuar oferecendo surpresas e entusiasmo para o mundo, ao mesmo tempo em que cria um novo ecossistema de negócios por meio da descentralização e capitalização de dados digitais.

Além disso, a gumi opera vários nós como parte integrante dos negócios com as principais blockchains do mundo. Aproveitando o conhecimento e o know-how adquiridos com a experiência, a gumi planeja contribuir para o aprimoramento da segurança e estabilidade da WEMIX3.0.

As principais empresas de blockchain em todo o mundo estão se unindo ao NCP da WEMIX3.0. Mais informações sobre o 40 WONDERS podem ser encontradas no site oficial em https://40wonders.wemix.com.

Sobre a Wemade

Líder renomada do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência e desenvolvedora e proprietária do " The Legend of Mir" IP, um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários, a Wemade está liderando uma mudança única na geração à medida que o setor global de jogos se concentra na tecnologia blockchain. A Wemade está sendo construída por meio da subsidiária WEMIX, um mega-ecossistema baseado em experiência, orientado por plataforma e por serviços para oferecer um amplo espectro de serviços Web3 intuitivos, convenientes e fáceis de usar, que inclui a plataforma global de jogos em blockchain WEMIX PLAY que pode transformar jogos de todos os gêneros em jogos de blockchain.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073681/image_5024343_9863610.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/4028482/wemix_logo_Logo.jpg

FONTE Wemade Co., Ltd

