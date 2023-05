WEMIX3.0 verwelkomt Japans gamingbedrijf gumi als Node Council-partner 'WONDER 17'

Het gerenommeerde Japanse mobiel gamingbedrijf werd opgericht in 2007 en ontwikkelt nu op blockchain gebaseerde games en diensten

Het bedrijf heeft een sterke wereldwijde aanwezigheid en uitzonderlijke netwerken, en werkt samen met belangrijke houders van intellectuele eigendom in Japan

Als validator van vele projecten zal gumi zijn expertise bijdragen voor een verbetering van de veiligheid van WEMIX3.0

SEOUL, Zuid-Korea, 11 mei 2023 /PRNewswire/ -- Toonaangevend wereldwijd blockchain gamebedrijf Wemade kondigde vandaag aan dat Japans gamingbedrijf gumi is toegetreden tot de 40 WONDERS, de NCP's van het Mainnet WEMIX3.0, als WONDER 17.

Nu breidt gumi zijn activiteiten uit door nieuwe inhoud te ontwikkelen voor "unieke" technologieën zoals blockchain en XR en door te investeren in toonaangevende wereldwijde bedrijven met groeipotentieel. Als pionier in het creëren van entertainment met behulp van nieuwe technologieën wil gumi verrassingen en opwinding blijven leveren aan de wereld, en tegelijkertijd een nieuw zakelijk ecosysteem creëren door middel van decentralisatie en kapitalisatie van digitale gegevens.

Bovendien exploiteert gumi verschillende knooppunten als een integraal onderdeel van het bedrijf met de beste blockchains ter wereld. Door gebruik te maken van de expertise en knowhow opgedaan door ervaring wil gumi bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en de stabiliteit van WEMIX3.0.

Toonaangevende blockchainbedrijven over de hele wereld treden toe als NCP van WEMIX3.0. Ga voor meer informatie over 40 WONDERS naar de officiële website https://40wonders.wemix.com .

Over Wemade

Wemade is een bekende leider in spelontwikkeling met meer dan 20 jaar ervaring, en ontwikkelaar en eigenaar van "The Legend of Mir" IP, een zeer succesvol spel met meer dan 500 miljoen gebruikers. Wemade leidt een verschuiving die eens per generatie plaatsvindt, nu de wereldwijde spelindustrie overschakelt op blockchaintechnologie. Wemade bouwt via dochteronderneming WEMIX aan een op ervaring gebaseerd, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem om een breed spectrum van intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten aan te bieden, waaronder het wereldwijde blockchain gamingplatform WEMIX PLAY dat games van elk genre kan omvormen tot blockchain games.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073681/image_5024343_9863610.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/4028482/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd