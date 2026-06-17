Westwood e Integra forman una alianza estratégica para servir a Puerto Rico

PLANO, Texas, 17 de junio de 2026 PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Westwood Professional Services, Inc. (Westwood) e Integra han formado una alianza estratégica para proporcionar servicios de ingeniería, topografía, arquitectura, arquitectura paisajística, entrega de proyectos y gestión de programas en todo Puerto Rico. .

La alianza reúne los recursos de Westwood y los servicios comprobados de entrega de proyectos y gestión de programas con la presencia local, el conocimiento del mercado y las ofertas profesionales de Integra para brindar a los clientes lo mejor de ambos.

"Esta alianza refleja nuestro compromiso de brindar servicios de ingeniería, entrega de proyectos y gestión de programas de clase mundial a las comunidades a las que servimos", dijo Bryan P. Powell, director ejecutivo de Westwood. "Al combinar nuestra plataforma nacional con el profundo conocimiento local y la excelencia en el diseño de Integra, podemos ofrecer el tipo de servicio integrado y receptivo que nuestros clientes esperan".

"Asociarnos con Westwood nos permite ampliar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes en Puerto Rico y más allá", dijo Carlos Báez, presidente de Integra. "Juntos, aportamos recursos nacionales y profundidad técnica a cada proyecto, respaldados por profesionales que conocen este mercado y estas comunidades".

Los servicios profesionales en Puerto Rico se prestan a través de Integra Design Group, una empresa de servicios profesionales de Puerto Rico, y la entrega de proyectos, la gestión de programas y los servicios administrativos serán proporcionados por Westwood a través de su subsidiaria Westwood Consulting Services. Juntos, Westwood e Integra están posicionados para satisfacer la creciente demanda de servicios profesionales integrados de Puerto Rico, desde la planificación y el diseño hasta la gestión de la construcción y la ejecución de programas. La alianza está diseñada a escala, ofreciendo a los clientes un equipo unificado con alcance nacional y presencia local genuina.

Acerca de Westwood Professional Services, Inc. (Westwood)

Westwood es una galardonada empresa de ingeniería profesional de servicio completo especializada en energía eólica, energía solar, almacenamiento de energía, suministro de energía, infraestructura de vehículos eléctricos, proyectos de infraestructura comercial, institucional, residencial y pública. Westwood se fundó en 1972. A través de un enfoque en su gente, cultura y clientes, Westwood se ha expandido rápidamente para servir a clientes en todo el país. Ver más datos de Westwood.

Acerca de Integra Design Group

Integra Design Group es una firma multidisciplinaria de arquitectura e ingeniería que lleva 25 años diseñando infraestructuras construidas para funcionar bajo presión y perdurar durante generaciones. Al combinar la visión arquitectónica con la precisión de la ingeniería, Integra ofrece servicios integrados en los mercados del agua, la energía, el transporte y los edificios, desde la ingeniería civil, estructural y MEP hasta la topografía, los estudios ambientales, la gestión de la construcción y la recuperación ante desastres. Con oficinas en Puerto Rico, República Dominicana, Carolina del Norte y Virginia.

FUENTE Westwood Professional Services