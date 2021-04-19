Крупнейшая в мире сеть закусочных с хот-догами Wienerschnitzel ищет международных партнеров для выхода на мировой рынок

После рекордного года этот легендарный бренд планирует расширение географии своей деятельности за пределы США

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 19 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Wienerschnitzel, основанная в 1961 году Джоном Галарди (John Galardi) в Южной Калифорнии, стала крупнейшей в мире сетью закусочных, специализирующейся на хот-догах, которая насчитывает более 300 объектов и реализует более 120 миллионов хот-догов в год. Этот популярный бренд с забавным и запоминающимся именем, в меню которого представлено множество вкусных и ароматных блюд, продолжает расти по всей западной части США. Теперь семейная сеть ресторанов готова распространить свою успешную бизнес-модель на другие страны и стать всемирной сетью закусочных с хот-догами.

«В мире, насыщенном гамбургерами, пиццей и куриными блюдами, хот-дог является одним из уникальных и вкусных вариантов, — заявил руководитель отдела развития зарубежных франшиз компании Wienerschnitzel Вернер Гласс (Werner Glass). — Хот-доги — это всеми любимая еда, а владение франшизой Wienerschnitzel обеспечивает возможность ведения заметно выделяющегося на общем фоне бизнеса на уже перегруженном рынке».

Компания Wienerschnitzel, работающая на рынке почти 60 лет, зарекомендовала себя в качестве успешной модели и возможности для ведения прибыльного бизнеса. Благодаря ее эффективной деятельности и целеустремленному руководству операторы достигли рекордных объемов продаж несмотря на проблемы, связанные с недавней пандемией. Универсальное оформление мест размещения закусочных, превосходная подготовка персонала, а также эффективное управление и высокий потребительский спрос делают ее привлекательной для инвесторов и операторов ПБП.

Wienerschnitzel предлагает одно из самых ярких и восхитительных меню в своей отрасли. Эта марка, прославившаяся на весь мир такими блюдами, как Chili Dogs, Corn Dogs, Chili Cheese Fries, напитками и мягкими сливочными десертами Tastee Freez, продолжает завоевывать сердца и аппетиты покупателей.

Для получения более подробной информации о возможностях международной франшизы Wienerschnitzel обращайтесь к Вернеру Глассу по тел. (949) 390-3089 или по электронной почте [email protected].

Информация о компании Wienerschnitzel

Компания Wienerschnitzel, основанная Джоном Галарди в 1961 году и имевшая в то время одну стойку для продажи хот-догов в Уилмингтоне (шт. Калифорния), является одним из настоящих первопроходцев в сфере быстрого питания. В настоящее время эта крупнейшая в мире сеть закусочных с хот-догами ежегодно реализует более 120 миллионов единиц этой продукции. Кроме того, согласно своей миссии "Serving Food to Serve Others" компания отчисляет часть прибыли своим партнерам по благотворительной деятельности. Компания Wienerschnitzel, штаб-квартира которой находится в Ирвайне (шт. Калифорния), управляет или предоставляет франшизы на управление 325 ресторанами в 11 штатах. Компания входит в состав Galardi Group, являющейся родительской компанией Hamburger Stand и Tastee-Freez LLC. Для получения более подробной информации о бренде посетите наши страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

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