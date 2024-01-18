迈阿密2024年1月18日 /美通社/ -- WillDom 是科技和创新行业的标志性企业，其自豪地宣布，将由拥有八年以上产品开发项目经验的 WillDom Orlando 总经理 Christian Cox 带来全新的 Tech Termicals 系列节目。本次节目将由分公司主管兼解决方案架构师 Rodrigo Parra 主讲。其在数据、人工智能和机器学习方面拥有超过 8 年的经验，并且拥有超 11 年软件开发经验，对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等复杂的领域有着深入的探索。

综合看点：探索人工智能和机器学习的王国

最新一期的 Tech Terminal 节目将由 Christian Cox 主持，并和我们的专家、分公司主管兼解决方案架构师 Rodrigo Parra 一起，带您深入探索人工智能和机器学习的世界。 - 关键要点： 揭开人工智能和机器学习的神秘面纱 真实世界的挑战与机遇 未来的机会 在本期节目后，您可以向 Rodrigo 免费咨询，获得个性化问题相关见解。 WillDom 将推出改良版 Tech Terminals 播客节目提升技术讨论度 (PRNewsfoto/WillDom)

这不只是一个播客节目，还是打开丰富多彩世界的大门。Parra 将巧妙地揭开人工智能和机器学习的复杂性，探索这些转型行业中的基础理论和数不胜数的机遇。这里不仅会解答常见的问题，更有机会探索这一技术前景中经常被忽视的方面。

专家寄语：了解机器学习

Rodrigo Parra 阐释了机器学习作为人工智能的一个分支的作用，强调了其对现有数据的战略性利用在当代所起到的重要作用。

解锁咨询专业知识：一个独特的补充

作为附加内容，每期节目都会为听众提供独特的机会。听众可免费向特约专家 Rodrigo Parra 提问咨询。 这一个性化环节为听众提供了量身定制的见解和建议，能够确保他们更深入地了解个人的兴趣和问题。

诚邀技术大咖和专家

WillDom 将广邀技术大咖、专家和充满好奇的听众参与 Tech Terminals 系列节目。本播客不只是一个普通节目，而是一次遨游变化多端的技术领域的知识之旅。把握机会，参与这场变革性的对话。

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