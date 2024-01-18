WillDom 将推出改良版 Tech Terminals 播客节目提升技术讨论度

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WillDom

18 Jan, 2024, 08:01 ET

迈阿密2024年1月18日 /美通社/ -- WillDom 是科技和创新行业的标志性企业，其自豪地宣布，将由拥有八年以上产品开发项目经验的 WillDom Orlando 总经理 Christian Cox 带来全新的 Tech Termicals 系列节目。本次节目将由分公司主管兼解决方案架构师 Rodrigo Parra 主讲。其在数据、人工智能和机器学习方面拥有超过 8 年的经验，并且拥有超 11 年软件开发经验，对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等复杂的领域有着深入的探索。

综合看点：探索人工智能和机器学习的王国

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最新一期的 Tech Terminal 节目将由 Christian Cox 主持，并和我们的专家、分公司主管兼解决方案架构师 Rodrigo Parra 一起，带您深入探索人工智能和机器学习的世界。 - 关键要点： 揭开人工智能和机器学习的神秘面纱 真实世界的挑战与机遇 未来的机会 在本期节目后，您可以向 Rodrigo 免费咨询，获得个性化问题相关见解。
最新一期的 Tech Terminal 节目将由 Christian Cox 主持，并和我们的专家、分公司主管兼解决方案架构师 Rodrigo Parra 一起，带您深入探索人工智能和机器学习的世界。 - 关键要点： 揭开人工智能和机器学习的神秘面纱 真实世界的挑战与机遇 未来的机会 在本期节目后，您可以向 Rodrigo 免费咨询，获得个性化问题相关见解。
WillDom 将推出改良版 Tech Terminals 播客节目提升技术讨论度 (PRNewsfoto/WillDom)
WillDom 将推出改良版 Tech Terminals 播客节目提升技术讨论度 (PRNewsfoto/WillDom)

这不只是一个播客节目，还是打开丰富多彩世界的大门。Parra 将巧妙地揭开人工智能和机器学习的复杂性，探索这些转型行业中的基础理论和数不胜数的机遇。这里不仅会解答常见的问题，更有机会探索这一技术前景中经常被忽视的方面。

专家寄语：了解机器学习

Rodrigo Parra 阐释了机器学习作为人工智能的一个分支的作用，强调了其对现有数据的战略性利用在当代所起到的重要作用。

解锁咨询专业知识：一个独特的补充

作为附加内容，每期节目都会为听众提供独特的机会。听众可免费向特约专家 Rodrigo Parra 提问咨询。 这一个性化环节为听众提供了量身定制的见解和建议，能够确保他们更深入地了解个人的兴趣和问题。

诚邀技术大咖和专家

WillDom 将广邀技术大咖、专家和充满好奇的听众参与 Tech Terminals 系列节目。本播客不只是一个普通节目，而是一次遨游变化多端的技术领域的知识之旅。把握机会，参与这场变革性的对话。

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媒体垂询请联系
Candelaria Bertarelli
营销负责人
[email protected]

关于 WillDom

WillDom 是领先的科技和创新企业其致力于促进知识分享社区建设和改变科技的未来。借助多元化的服务和专家，WillDom 将继续引领科技行业的转型发展。如果您想要在数字化进程中寻求合作伙伴，或者希望聘用完整的团队，请访问 willdom.com 或在 LinkedIn 上关注我们，体验 WillDom 生态系统的力量。

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