邁阿密2024年1月18日 /美通社/ -- 科技與創新領域的傑出企業 WillDom 隆重推出最新一期的 Tech Terminals 系列播客節目。本期節目由 WillDom Orlando 董事總經理 Christian Cox 主持，Christian Cox 在領導產品開發項目方面擁有超過 8 年的豐富經驗。Rodrigo Parra 是分公司總監兼解決方案架構師，在數據、人工智能 (AI) 和機械學習 (ML) 領域擁有超過 8 年的豐富經驗，同時還擁有超過 11 年的軟件開發經驗，對人工智能和機械學習這兩個錯綜複雜而精深的領域有深厚的見解。

全面洞察：深入探討人工智能與機械學習領域

由 Christian Cox 主持的最新一期 Tech Terminal 節目即將揭開神秘面紗，與我們的專家、分公司總監兼解決方案架構師 Rodrigo Parra 一同深入探索人工智能和機械學習的世界。 - 關鍵重點： 揭開人工智能和機械學習的神秘面紗 現實世界的挑戰與機遇 未來的可能性 觀看本集節目後，您可以解鎖與 Rodrigo 的免費諮詢，獲得個人化的專業見解。 WillDom 憑藉改版後的 Tech Terminals 播客系列提升技術討論度 (PRNewsfoto/WillDom)

這不僅是一期播客，更是通往全面洞察之旅的大門。Parra 精心解讀了人工智能和機械學習的複雜性，不僅涵蓋了基本概念，還揭示了這些變革性領域中的無數機會。藉助此機會，不僅能解決常見問題，還得以探索這一技術領域中經常被忽視的面向。

專家寄語：了解機械學習

Rodrigo Parra 闡述了機械學習作為人工智能子集所發揮的作用，強調了它因對現有數據的策略性利用，在當今時代的重要性。

解鎖諮詢專業知識：獨特的額外內容

每期節目都會為聽眾提供一個獨家機會，作為節目的附加價值。聽眾將有機會與特約專家 Rodrigo Parra 進行免費諮詢。這一特別環節將為聽眾提供度身訂造的見解和建議，確保他們能更深入地了解個人興趣與疑問。

邀請科技愛好者和專業人士

WillDom 誠摯邀請科技愛好者、專業人士和好奇的聽衆加入 Tech Terminals 系列。本播客不僅是一期節目，而是一次遨遊變化多端的技術領域的知識之旅。把握機會，參與這場變革性的討論。

傳媒查詢，請聯絡：

Candelaria Bertarelli

營銷主管

[email protected]

關於 WillDom

WillDom 是領先的技術與創新中心，致力於促進知識共享、社區建設和塑造技術的未來。憑藉多樣化的服務和專家資源，WillDom 始終站在科技產業轉型發展的最前線。如果您在數碼之旅中需要一位合作夥伴，或者正在尋找一個完整的團隊，請瀏覽 willdom.com 或立即在 LinkedIn 上關注我們，體驗 WillDom 生態系統的強大力量。

WillDom