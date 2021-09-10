Winner Medical отмечает 30-летний юбилей с постоянным прицелом на устойчивое развитие

В этой связи глава компании Winner Medical Цзяньцюань Ли (Jianquan Li) заявил следующее: «"Экологическая сознательность" компании Winner Medical глубоко укоренилась в нашей корпоративной ДНК с момента начала ее деятельности 30 лет назад, что подтверждается нашей глубокой приверженностью созданию экологически устойчивых, чистых и безопасных предприятий. Благодаря нашим научно-техническим знаниям и опыту мы постоянно сокращаем энергопотребление и углеродные выбросы по всей нашей производственной цепочке. Мы сохраним свое мировоззрение, ориентированное на устойчивое развитие и экологическую ответственность, которое сопутствовало нам всегда».

Эта приверженность начинается с сырья для производства. Вся продукция компании Purcotton, являющейся дочерним предприятием Winner Medical, изготавливается из хлопка. Хлопку — одному из наиболее устойчивых натуральных волокон — требуется всего шесть месяцев от посадки до сбора урожая. Хлопчатобумажная продукция подвержена естественному биологическому разложению в течение 3 месяцев и превращается в органические удобрения без излишней нагрузки на окружающую среду. Кроме того, хлопок является одной из наиболее засухоустойчивых культур, а его посевы потребляют всего лишь 2,3% воды, необходимой для сельскохозяйственного производства, и 3% от соответствующих культивируемых площадей, обеспечивая 36% мирового объема волокна и одновременно препятствуя эрозии почв и опустыниванию.

Полностью осознавая свою экологическую ответственность, компания Winner Medical последовательно минимизирует негативное воздействие на окружающую среду в процессе производства своей продукции, заменяя уголь природным газом, обрабатывая сточные воды для повторного использования и принимая другие меры. Непрерывная оптимизация производственных процессов и технологий позволила сократить потребление энергии и ресурсов, создав в результате экологически чистую компанию. Компания Winner Medical стремится обеспечивать клиентам профессиональную компетенцию и душевное спокойствие как авторитетный лидер отрасли, придерживающийся своего фундаментального принципа «качество превыше прибыли».

В апреле этого года компания Winner Medical представила свой первый годовой отчет по корпоративной социальной ответственности, в котором всесторонне освещены методы и достижения компании в сфере защиты окружающей среды, общественной деятельности и корпоративного управления (ОСОК). С начала 2021 года проводятся исследования с целью расчета стоимости мер по оптимизации энергопотребления, энергосбережению и защите окружающей среды для компании в целом, включая ее дочерние организации. Собранные данные используются для определения реалистичных и измеримых временных рамок по достижению компанией своего пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Компания запустила и внедрила концепцию сокращения выбросов по всей своей производственно-сбытовой цепочке.

Информация о компании Winner Medical

Компания Winner Medical Co., Ltd. (код акций: 300888), основанная в 1991 году и имеющая штаб-квартиру в Шэньчжэне (Китай), является крупномасштабным производителем медицинской продукции, обеспечивающим скоординированное развитие медицинского и потребительского секторов посредством своих трех основных брендов: Winner, Purcotton и PureH2B. Компания стремится предоставлять пользователям и потребителям возможности для повышения качества своей жизни и создавать ценности для улучшения жизни.

Благодаря 30-летнему опыту производства товаров медицинского назначения Winner является одним из ведущих брендов медицинских расходных материалов на китайском рынке, обладающим масштабным видением. Purcotton — бренд товаров первой необходимости — унаследовал 30-летний опыт компании в производстве медицинских товаров. Используя в качестве сырья чистый хлопок, этот бренд нацелен на создание ряда высококачественных хлопчатобумажных продуктов повседневного спроса, характеризующихся гигиеничностью, удобством и экологической безопасностью. Бренд PureH2B создан в качестве ресурсной платформы, обеспечивающей потребителям возможность выбора высококачественных, гигиеничных и эстетичных продуктов со всего мира.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.winnermedical.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1612532/1.jpg

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https://www.winnermedical.com/



SOURCE Winner Medical Co., Ltd.