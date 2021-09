Winner Medical świętuje 30. rocznicę działalności, nadal koncentrując się na zrównoważonym rozwoju

Zaangażowanie zaczyna się już na etapie surowców do produkcji. Produkty Purcotton, spółki córki Winner Medical, są w całości wykonane z bawełny. Bawełna, jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska włókien naturalnych, potrzebuje tylko sześciu miesięcy od zasadzenia do zbiorów. Wyroby bawełniane ulegają naturalnej biodegradacji w ciągu 3 miesięcy i stają się organicznym nawozem bez nadmiernego obciążenia dla środowiska. Dodatkowo bawełna jest jedną z najbardziej odpornych na suszę roślin, a jej uprawa pochłania jedynie 2,3% wody potrzebnej do produkcji rolnej i 3% związanych z nią obszarów uprawnych, dostarczając 36% światowego włókna, jednocześnie przeciwdziałając erozji gleby i zwalczając pustynnienie.

W pełni świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko, firma Winner Medical konsekwentnie minimalizuje negatywny wpływ na środowisko podczas procesu produkcyjnego swoich produktów poprzez zastępowanie węgla gazem ziemnym, recykling wody i inne, podobne działania. Poprzez nieustanną optymalizację procesów produkcyjnych i technologii zużycie energii i zasobów zostało zredukowane, tworząc przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska. Winner Medical pragnie zapewniać klientom wiedzę fachową i komfort psychiczny, jednocześnie będąc godnym zaufania liderem w branży, który przestrzega swojej podstawowej zasady „jakość jest nadrzędna w stosunku do zysku".

W kwietniu tego roku Winner Medical zaprezentowała swój pierwszy roczny raport społecznej odpowiedzialności biznesu, który kompleksowo nakreślił praktyki i osiągnięcia firmy w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Od początku 2021 roku przeprowadzane są ankiety w celu obliczenia wartości zużycia energii, oszczędności energii i środków ochrony środowiska całej firmy, w tym jej spółek zależnych. Gromadzone dane są wykorzystywane do sformułowania realistycznych i wymiernych ram czasowych dla osiągnięcia przez firmę celów związanych ze szczytowym poziomem emisji dwutlenku węgla i neutralnością węglową. Spółka wprowadziła w życie i zintegrowała koncepcję redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.

Kilka zdań o Winner Medical

Winner Medical Co, Ltd. (kod giełdowy: 300888), założona w 1991 roku i z siedzibą w Shenzhen w Chinach, jest przedsiębiorstwem z branży ochrony zdrowia na dużą skalę, które realizuje skoordynowany rozwój sektora medycznego i konsumenckiego poprzez swoje trzy główne marki: „Winner", „Purcotton" i „PureH2B". Celem spółki jest zapewnienie użytkownikom i konsumentom możliwości wyboru lepszej jakości życia oraz tworzenie wartości dla jego wyższego komfortu.

Posiadając 30-letnie doświadczenie w produkcji materiałów medycznych, Winner jest wiodącą marką artykułów medycznych na rynku chińskim oraz firmą kierującą się światową wizją. Purcotton to marka artykułów codziennego użytku, która przejęła 30-letnie doświadczenie firmy w produkcji wyrobów medycznych. Wykorzystując czystą bawełnę jako surowiec, marka ma na celu stworzenie szeregu najwyższej klasy bawełnianych artykułów codziennego użytku, które są zdrowe, wygodne i przyjazne dla środowiska. PureH2B jest tworzona jako platforma lifestyle'owa, aby zaoferować konsumentom wybór przedmiotów, które charakteryzują się wysoką jakością, są zdrowe i piękne oraz pochodzą z całego świata.

