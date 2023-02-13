WJC Başkanı, İsrailli Rabbi's Comments Türkiye ve Suriye'deki Ölümcül Depremin 'İlahi Adalet' Olduğuna İlişkin Yorumlarını Kınadı

NEW YORK, 13 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- İsrailli ulusal-dindar Rabbi Shmuel Eliyahu'nun İsrailli muhafazakar ve dini haftalık haber bülteni Olam Katan'de Cuma günü Türkiye'deki ölümcül deprem ve World Jewish Congress Başkanı Ronald S. Lauder, Suriye'nin "ilahi adalet" olduğunu söyledi:

"Rabbi Shmuel Eliyahu'nun yaptığı korkunç yorumlar beni dehşete düşürdü ve dehşete düşürdü. Kendini ruhani bir lider olarak tanıtan bir adam bir yana, herhangi bir ahlaka sahip herhangi bir insanın şimdiye kadar 28.000'den fazla erkek, kadın ve çocuğun trajik ölümleriyle harap olmayacağı bana akıl almaz geliyor.

"Sadece bu ölümlerin değil, tüm felaketlerin ve trajedilerin Tanrı'nın iradesi olduğuna inandığı iddiası, beni umutsuzluğa varan büyük bir acıyla dolduruyor. Ben şahsen iyilik ve merhamet sahibi bir Tanrı'ya inanıyorum ve hem kaybedilen canların yasını tutan hem de hayatta kalanların sevdiklerinin hatıralarında biraz teselli bulmaları için dua eden Türkiye milleti ve halkı ile Suriye halkına katılıyorum. Şimdi, nefreti ve bölücülüğü körüklemek için değil, kendimizi birbirimize yardım etmeye ve desteklemeye adadığımız bir an."

Dünya Yahudi Kongresi Hakkında

Dünya Yahudi Kongresi (WJC), 100'den fazla ülkedeki Yahudi topluluklarını hükümetler, parlamentolar ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eden uluslararası bir kuruluştur.

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SOURCE World Jewish Congress