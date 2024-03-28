Woolpert приобретает Murphy Geospatial (Ирландия), лидера по геопространственным решениям

Это приобретение расширяет зону охвата геопространственных решений Woolpert в Европе и способствует распространению и продвижению картографических технологий и инноваций.

ДЕЙТОН (штат Огайо), 28 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Woolpert приобрела Murphy Geospatial, многопрофильную компанию по разработке геопространственных решений со штаб-квартирой в Килкаллене (Kilcullen), Ирландия. Murphy Geospatial — частная семейная компания по разработке геопространственных решений, предоставляющая широкий спектр услуг, включая геодезические работы, мобильное картографирование и картографирование помещений, мониторинг активов, подземное строительство и создание цифровых 3D-двойников. Штат компании насчитывает около 400 сотрудников в шести офисах в Ирландии и Великобритании.

Woolpert welcomes Murphy Geospatial, a multidisciplinary geospatial solutions company headquartered in Kilcullen, Ireland.

Woolpert — частная американская архитектурная и инженерная компания, специализирующаяся на геопространственных приложениях, основанная в 1911 году и предоставляющая комплексные и интегрированные геопространственные услуги на протяжении более 50 лет. Президент компании Woolpert Нил Черман (Neil Churman) заявил, что это приобретение призвано расширить и укрепить базу геопространственных услуг Woolpert в Европе. Этот союз позволит компаниям объединить передовой опыт, повысить операционную эффективность и расширить спектр услуг, включающих геодезические работы, захват реальности, информационное моделирование зданий (BIM), мониторинг активов, ГИС и все формы картирования.

«За последние четыре десятилетия компания Murphy Geospatial зарекомендовала себя как инновационный партнер в области геопространственных услуг в Ирландии, Великобритании и прилегающих регионах, — сказал Черман. — Объединение с Murphy Geospatial позволит Woolpert расширить свое присутствие в Европе, улучшить наше предложение для клиентов, ускорить внедрение решений следующего уровня и обеспечить жизненно важную поддержку секторам инфраструктуры, производства, строительства, недвижимости, коммунальных услуг и окружающей среды».

Генеральный директор Murphy Geospatial Найл Мерфи (Niall Murphy) и его команда продолжат руководить Murphy Geospatial в составе компании Woolpert в стратегическом единстве с Woolpert. По словам Мерфи, компании объединяет приверженность обслуживанию клиентов, геопространственным инновациям, лидерству в отрасли и высокой корпоративной культуре.

«Мы очень рады объединению усилий с командой Woolpert, — сказал Мерфи. — Их многолетний опыт в геопространственном секторе и стремление создать наилучшие условия труда для сотрудников делают их идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ждем возможности сделать этот следующий шаг, чтобы повысить стандарты обслуживания наших уважаемых клиентов и вместе продолжить развитие отрасли».

О компании Murphy Geospatial

Основанная более 40 лет назад, компания Murphy Geospatial в настоящее время имеет шесть офисов в Великобритании и Ирландии и насчитывает около 400 экспертов, силами которых реализовано более 27.000 проектов. Murphy Geospatial занимается сбором, сопоставлением, проверкой геопространственных данных и управление ими, позволяя своим клиентам принимать обоснованные решения для повышения эффективности, снижения рисков и увеличения стоимости активов на протяжении всего жизненного цикла проекта. Устанавливая стандарты в отрасли, Murphy Geospatial обеспечивает достоверность геопространственной информации, которой вы можете доверять. Компания предоставляет проверенные геопространственные решения для применения на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации проектов в шести ключевых секторах: инфраструктура, промышленное производство, недвижимость, природная среда, энергетика и коммунальные услуги. Услуги компании включают в себя анализ геопространственных данных, аэрофотосъемку/съемку с БПЛА, BIM, цифровизацию строительства, топографическую съемку, лазерное сканирование, обследование объектов недвижимости, обследование железнодорожных путей, структурный и экологический мониторинг, глубинное исследование грунта и многое другое.

О компании Woolpert

Woolpert — ведущая архитектурная и инженерная компания, специализирующаяся на геопространственных (AEG) услугах и стратегическом планировании, которая стремится стать одной из лучших компаний в мире. Мы внедряем инновации как на отдельных рынках, так и за их пределами, обеспечивая эффективное обслуживание государственных ведомств, частных клиентов и правительственных организаций по всему миру. Woolpert входит в Топ-100 лучших геопространственных компаний мира, в Топ-100 крупнейших компаний-проектировщиков в рейтинге «ENR Global Design Firm», имеет семь сертификатов «Лучшее место работы» (Great Place to Work) и активно развивает культуру роста, инклюзивности, разнообразия и уважения. Основанная в 1911 году в Дейтоне (штат Огайо), с 2015 года Woolpert является самой быстрорастущей компанией AEG в Америке. Woolpert насчитывает более 2000 сотрудников и более 60 офисов на пяти континентах. Посетите веб-сайт woolpert.com.

Контакты для СМИ:

Woolpert: Джилл Келли (Jill Kelley); 937-531-1258, [email protected]

Murphy Geospatial: Кирсти Остелл (Kirsty Ostell); 0191 2325690, [email protected]

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