Wyniki badań klinicznych OCS™ Lung INSPIRE opublikowane w czasopiśmie naukowym „The Lancet Respiratory Medicine"

W artykule podkreślono następujące wyniki. „Badania OCS Lung INSPIRE to pierwsze prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne kontrolowane w perfuzji płuc ex-vivo przy podwójnych przeszczepach płuc w standardowych kryteriach. Osiągnięte zostały standardy skuteczności i bezpieczeństwa, a wyniki badań wykazały także dodatkowe korzyści natury klinicznej: urządzenie OCS Lung przyczyniło się do znacznego zmniejszenia poziomu PGD3 (Primary Graft Dysfunction Grade 3) w ciągu pierwszych 72 godzin po przeszczepie płuc. Zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy, jest to pierwsze opublikowane badanie kliniczne w terapii zapobiegawczej, które wykazało zmniejszenie poziomu PGD3 po przeszczepie płuc. Zmniejszenie poziomu PGD3 w grupie OCS przełożyło się także na wyraźne, choć statystycznie nieistotne skrócenie czasu potrzebnego na mechaniczną wentylację, pobyt na oddziale intensywnej terapii i ogólnie w szpitalu".

W artykule zaznaczono także, że „ponadto urządzenie OCS Lung zmniejsza czas niedokrwienia w przeszczepach płuc i przez to umożliwia wydłużenie bezpiecznego czasu przechowywania alografu poza ciałem pacjenta".

– Publikacja wyników jest ważnym wydarzeniem w branży przeszczepów płuc. Po raz pierwszy w historii dysponujemy opublikowanymi wynikami prospektywnych badań klinicznych, które wskazują na możliwość ograniczenia najpoważniejszych i najczęściej występujących komplikacji po przeszczepie płuc powiązanych z PGD3 – skomentował dr Gregor Warnecke, wiceprzewodniczący oddziału kardiochirurgii i przeszczepów na uczelni medycznej Hannover Medical School w Niemczech i główny badacz w badaniach INSPIRE. – Chciałbym pogratulować badaczom z zespołu INSPIRE i TransMedics pomyślnego ukończenia przełomowych badań na polu przeszczepów płuc – dodał dr Warnecke.

– Niedawna publikacja wyników badań INSPIRE w prestiżowym czasopiśmie naukowym „The Lancet Respiratory Medicine Journal" jest kolejnym ważnym dodatkiem do coraz pełniejszej kolekcji dowodów potwierdzających kliniczne korzyści wynikające ze stosowania platformy Organ Care System (OCS™) w perfuzji ex-vivo w przeszczepach płuc – skomentował dr Waleed Hassanein, główny dyrektor wykonawczy firmy TransMedics.

Naukowcy zaangażowani w międzynarodowe badania INSPIRE Trial:

Gregor Warnecke, Dirk Van Raemdonck, Michael A Smith, Gilbert Massard, Jasleen Kukreja, Federico Rea, Gabriel Loor, Fabio De Robertis, Jayan Nagendran, Kumud K Dhital, Francisco Javier Moradiellos Díez, Christoph Knosalla, Christian A Bermudez, Steven Tsui, Kenneth McCurry, I-Wen Wang, Tobias Deuse, Guy Lesèche, Pascal Thomas, Igor Tudorache, Christian Kühn, Murat Avsar, Bettina Wiegmann, Wiebke Sommer, Arne Neyrinck, Marco Schiavon, Fiorella Calebrese, Nichola Santelmo, Anne Olland, Pierre-Emanuel Falcoz, Andre R Simon, Andres Varela, Joren C Madsen, Marshall Hertz, Axel Haverich, Abbas Ardehali

O TransMedics, Inc.

Firma TransMedics, Inc. opracowała system Organ Care System (OCS™), rewolucyjną, pierwszą w swojej klasie technologię i platformę wieloorganową z potencjałem ulepszenia wyników przy przeszczepach, jednocześnie zwiększającą liczbę organów dostępnych do przeszczepów na świecie. System OCS™ to jedyna na świecie w pełni przenośna technologia, która pozwala na utrzymanie organów dawców w warunkach bliskich fizjologicznym poza ciałem ludzkim i rozwiązuje obecne ograniczenia związane z przechowywaniem organów w chłodnych warunkach. Systemy OCS™ Heart, OCS™ Lung i OCS™ Liver posiadają oznaczenie CE i są w użyciu w największych centrach przeszczepów w Europie, Australii i Kanadzie. Jak do tej pory systemy OCS umożliwiły przeprowadzenie ponad 950 pomyślnie zakończonych przeszczepów na całym świecie.

Firma TransMedics, Inc. jest światowym liderem w przenośnej perfuzji ex-vivo w warunkach ciepłych i ocenie organów dawców na potrzeby przeszczepów. Siedziba firmy znajduje się w Andover w stanie Massachusetts. Firma powstała w odpowiedzi na potrzebę pozyskiwania większej liczby wysokiej jakości organów do przeszczepów. W tym celu firma opracowała szereg rozwiązań technologicznych podnoszących jakość organów, umożliwiających ocenę stosowalności organów przed przeszczepem i potencjalnie zwiększających odsetek wykorzystania organów w leczeniu końcowych stadiów niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.transmedics.com.

