Les résultats des essais de l'étude INSPIRE de l'OCS™ Lung publiés dans The Lancet Respiratory Medicine Journal

Il est indiqué dans la publication que « les essais de l'étude INSPIRE pour l'OCS Lung représentent la première étude prospective, multicentrique, randomisée et contrôlée dans le domaine de la perfusion pulmonaire ex vivo pour transplantation pulmonaire bilatérale standard. Les critères premiers d'évaluation concernant l'efficacité et la sureté ont été satisfaits et les résultats des essais ont montré des bénéfices cliniques supplémentaires : le dispositif OCS Lung a considérablement réduit la dysfonction primaire du greffon de grade 3 (PGD3) au cours des 72 premières heures suivant la greffe pulmonaire. À notre connaissance, il s'agit du premier traitement clinique préventif constaté qui réduit les cas de PGD3 sévères lors de transplantations pulmonaires. Cette réduction des cas de PGD3 dans le groupe OCS s'est également manifestée par une assistance respiratoire, un séjour en service de soins intensifs et un séjour hospitalier écourtés, ce qui était significatif sur le plan clinique, mais pas probant au niveau statistique. »

La publication indique également : « De plus, le dispositif OCS Lung réduit le temps ischémique lors des transplantations pulmonaires tout en permettant que l'allogreffon reste plus longtemps hors du corps et de manière plus sûre. »

« Cette publication marque une étape importante dans le domaine de la transplantation pulmonaire. Pour la première fois, nous possédons une preuve clinique prospective publiée qu'il existe une nouvelle modalité pour réduire la plus sévère et commune complication clinique après une transplantation pulmonaire, le PGD3 », a déclaré le Dr Gregor Warnecke, vice-président du service de chirurgie cardiothoracique et de transplantation à la faculté de médecine d'Hanovre en Allemagne, et chercheur principal des essais de l'étude INSPIRE. « Je souhaite féliciter mes collègues chercheurs pour leur travail sur les essais de l'étude INSPIRE ainsi que TransMedics pour avoir complété avec succès ces essais précurseurs dans le domaine de la transplantation pulmonaire », a dit le Dr Warnecke.

Le Dr Waleed Hassanein, PDG de TransMedics, a commenté : « La récente publication des résultats des essais de l'étude INSPIRE dans le prestigieux journal The Lancet Respiratory Medicine constitue une nouvelle clef de voûte dans l'importante et croissante accumulation de preuves cliniques venant confirmer les bénéfices cliniques de la plateforme Organ Care System (OCS™) pour perfusion ex vivo lors de greffes pulmonaires. »

Contributeurs internationaux aux essais de l'étude INSPIRE :

Gregor Warnecke, Dirk Van Raemdonck, Michael A Smith, Gilbert Massard, Jasleen Kukreja, Federico Rea, Gabriel Loor, Fabio De Robertis, Jayan Nagendran, Kumud K Dhital, Francisco Javier Moradiellos Díez, Christoph Knosalla, Christian A Bermudez, Steven Tsui, Kenneth McCurry, I-Wen Wang, Tobias Deuse, Guy Lesèche, Pascal Thomas, Igor Tudorache, Christian Kühn, Murat Avsar, Bettina Wiegmann, Wiebke Sommer, Arne Neyrinck, Marco Schiavon, Fiorella Calebrese, Nichola Santelmo, Anne Olland, Pierre-Emanuel Falcoz, Andre R Simon, Andres Varela, Joren C Madsen, Marshall Hertz, Axel Haverich, Abbas Ardehali

À propos de TransMedics, Inc.

TransMedics a mis au point l'Organ Care System (OCS™), une technologie révolutionnaire et innovante ainsi qu'une plateforme multiorganes avec le potentiel d'améliorer les résultats pour les patients transplantés et aussi d'accroître le nombre d'organes transplantables à l'échelle mondiale. L'OCS™ est l'unique technologie portable qui maintient les organes donneurs dans un état quasi physiologique en dehors du corps humain et qui répond aux limitations actuelles de la conservation à froid. Les systèmes OCS™ Heart (coeur), OCS™ Lung (poumon) et OCS™ Liver (foie) sont marqués CE et sont utilisés dans des centres de transplantation majeurs en Europe, en Australie et au Canada. Il y a eu à ce jour plus de 950 greffes humaines réalisées avec succès dans le monde utilisant le système OCS.

TransMedics, Inc. est le chef de file mondial de systèmes portables de perfusion de sang chaud ex vivo et d'évaluation d'organes prélevés sur donneurs pour transplantation. La société, dont le siège se situe à Andover, au Massachusetts, a été fondée pour répondre au besoin non satisfait d'accroître le nombre et la qualité des organes destinés à la transplantation et a développé des technologies visant à améliorer la qualité des organes, évaluer la viabilité des organes en amont de la transplantation et potentiellement accroître les greffes d'organes pour le traitement des insuffisances cardiaques, pulmonaires, hépatiques et rénales en phase terminale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.transmedics.com.

